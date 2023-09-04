Несподівані ліки. Щоденне вживання аспірину знижує ризик розвитку діабету

За заявами вчених, нове дослідження представило погляд на несподіваний позитивний бік спірних ліків, укотре підливши масла у вогонь розпалених дискусій.

Аспірин, добре знайомий нам знеболювальний і жарознижувальний засіб, може мати ще одну несподівану перевагу. Нещодавнє дослідження показало, що щоденне вживання невеликої дози аспірину може знизити ризик розвитку діабету другого типу в дорослих, старших за 65 років, на 15%, пише New Atlas.

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Історія аспірину в медичних дослідженнях нагадує американські гірки. Колись ми думали про нього в основному як про засіб, що знижує ризик серцевих нападів завдяки його здатності робити кров рідшою. Однак буквально торік американські експерти в галузі охорони здоров'я рекомендували людям, старшим за 60 років, не вживати його регулярно. Тоді вони стверджували, що крихітна таблетка може принести більше шкоди, ніж користі, збільшуючи ймовірність внутрішньої кровотечі.

Проте останнім часом аспірин не раз опинявся в центрі уваги нових досліджень. Не так давно вчені виявили, що часте застосування аспірину може знизити ризик розвитку раку яєчників на 13%, незалежно від генетичної приналежності людини. Але, як і на класичних американських гірках, бувають і падіння: в іншому дослідженні було висловлено припущення, що щоденне вживання аспірину може підвищити ймовірність розвитку анемії, або недостатньої кількості еритроцитів у крові, у літніх людей.

Тепер повернемося до останнього результату: у дослідженні, проведеному австралійським університетом Монаша, взяли участь понад 16 000 осіб у віці 65 років і старше. Половина з них приймала плацебо — таблетку, що не містить активних речовин, а інша половина щодня приймала невелику дозу аспірину в 100 мг. При цьому всі учасники дослідження були здорові — у них не було проблем із пам'яттю, серцем або будь-яких фізичних вад.

Після спостереження за цими людьми протягом приблизно 5 років було отримано вражаючі результати. У тих, хто приймав аспірин, на 15% менше випадків захворювання на діабет. І не тільки це викликало здивування авторів дослідження, а й те, що в їхніх аналізах крові, які перевіряють рівень цукру, він підвищувався повільніше, ніж у тих, хто приймав плацебо.

Вчені заявили: "Аспірин допоміг знизити кількість нових випадків діабету, а також зміг утримати рівень цукру в крові у літніх здорових людей". Вони вважають, що, з огляду на зростаюче число літніх людей, які страждають на діабет 2-го типу, варто більш детально вивчити питання про те, яку роль аспірин або аналогічні препарати можуть відігравати в його профілактиці.

Але ось у чому річ: те, що аспірин показав такі переваги, не означає, що всі повинні почати приймати його щодня. Раніше висловлені побоювання з приводу внутрішніх кровотеч залишаються в силі. Так, представниця організації Diabetes UK заявила: "Хоча аспірин має свої переваги, він також пов'язаний із ризиком, наприклад, із кровотечею. Перед його регулярним прийомом необхідно проконсультуватися з лікарем. І пам'ятайте, що здоровий спосіб життя зі збалансованим харчуванням і регулярними фізичними вправами залишається найкращим способом профілактики діабету 2-го типу".

Результати нового дослідження аспірину представлять експертам та ентузіастам на конференції з діабету в Німеччині в жовтні цього року.

Раніше Фокус писав про розробку більш безпечної альтернативи аспірину. Дослідники зробили революційне відкриття щодо протизапальних властивостей аспірину, яке може призвести до розробки більш безпечних болезаспокійливих засобів і навіть нових методів лікування раку.

Також Фокус писав про вплив аспірину на людей, які пережили інфаркт. Нещодавні наукові дослідження пропонують розумний спосіб дій для людей, які пережили серцевий напад: включити щоденне приймання таблетки аспірину у свій розпорядок дня.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.