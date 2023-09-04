Збережуть і зміцнять серце: 5 рослин, що допомагають регулювати рівень холестерину

Від набору спецій до найближчого саду — природа може знайти те рішення проблеми холестерину, яке ми так довго шукали, стверджує лікар.

Холестерин необхідний усім нам, але занадто велика кількість "поганого" холестерину може призвести до проблем зі здоров'ям. На щастя, експертка з харчування зібрала список із рослин, які допоможуть із регулюванням рівня неоднозначної речовини, пише Express.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Холестерин як ніщо підходить під визначення "з ним погано, але без нього ще гірше". Ця речовина в будь-який момент готова вийти з-під контролю і завдати серйозної шкоди нашому здоров'ю. При цьому вона необхідна для будівництва клітин і виробництва деяких важливих речовин у нашому організмі, тож без неї — ніяк. Але надлишок "поганого" холестерину може закупорити артерії, що несе в собі серйозну небезпеку для життя.

Але деякі рослини можуть допомогти підтримувати рівень холестерину на здоровому рівні. Лікарка Памела Мейсон, експерт з харчування, вважає, що існує п'ять конкретних найменувань, які можуть допомогти в управлінні цим рівнем.

Мейсон рекомендує такі п'ять інгредієнтів для включення в дієту, спрямовану на регулювання холестерину:

Імбир: за даними дослідження, проведеного на 70 хворих на цукровий діабет, щоденне вживання 1600 мг імбиру протягом 12 тижнів може сприяти зниженню рівня холестерину.

Чорниця: лікарка Мейсон наголошує на важливості різноманітного харчування і вважає, що включення в раціон чорниці поряд з іншими фруктами й овочами може сприяти зміцненню загального здоров'я.

Журавлина: в одному з досліджень в учасників із діабетом, які вживали журавлину, спостерігалося поліпшення ліпідного профілю.

Часник: дослідження показують, що часник здатний знижувати рівень холестерину і жирів у крові. Деякі часникові добавки дали змогу знизити рівень загального холестерину на 29,8 мг/дл.

Женьшень: в одному дослідженні було виявлено, що женьшень може сприяти зниженню рівня загального і поганого холестерину.

Варто зазначити, що вплив цих рослин на рівень холестерину ще не вивчено до кінця. Подробиці містяться в новій доповіді, яку опублікували доктор Мейсон та її співробітники.

Лікарка Мейсон пояснює, що ці рослини мають потенційні переваги щодо нашого харчування і здоров'я. Таким чином, на додаток до регулярних фізичних вправ, збалансованого харчування та інших видів здорового способу життя, додавання до меню деяких із цих рослин може стати кроком у правильному напрямку.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що до подібних заяв слід підходити з обережністю, але водночас цікаво розглянути можливості природи у вирішенні наших проблем зі здоров'ям. У міру поглиблення досліджень ми зможемо знайти нові природні способи підтримки здорового балансу холестерину в організмі.

Раніше Фокус писав про створення таблеток, що зменшують рівень поганого холестерину на 60%. Пероральні таблетки виявилися перспективними для зниження рівня поганого холестерину в новому клінічному випробуванні другої фази.

Також Фокус писав про вакцину від холестерину, яка показала небувалу ефективність. Наука в майбутньому надасть легкий спосіб удвічі знизити рівень холестерину, роблячи всього дві ін'єкції на рік, завдяки новій проривній вакцині.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.