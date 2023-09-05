Зробити перерву зі щоденною чашкою кави: вчені пояснили, чи є в цьому сенс

Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

Кофеїн може стати чудовою "чарівною паличкою", яка допоможе пережити важкий день. Але побічним ефектом вживанням кофеїну, у всіх його формах і проявах, залишається залежність від нього, пише Inverse.

Чи існує спосіб позбутися кофеїнової залежності або навіть запобігти їй? Вчені розповіли, чи може перерва в прийомі кофеїну допомогти позбутися залежності.

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За словами експертів, кофеїн справляє свій вплив на центральну нервову систему протягом 45 хвилин після вживання. Після того, як ми випиваємо каву, вона всмоктується в шлунково-кишковий тракт, а звідти кофеїн потрапляє в мозок, де зв'язується з рецепторами нейромедіатора аденозину.

Аденозинові рецептори в нашому організмі відповідають за те, відчуваємо ми втому чи прилив сил. Кофеїн блокує доступ аденозину до рецептора і не дає мозку сигналізувати про те, що організм втомився, тому ви почуваєтеся напрочуд бадьорим. Також під час цього процесу підвищується рівень адреналіну і кортизолу — гормонів, які пов'язані з пильністю і стресом.

Фото: SciTechDaily

"Якщо у вашому організмі багато кофеїну, то ваш організм вироблятиме більше аденозину", — попереджає професор неврології в Стенфордському університеті Роберт Коуен.

Той, хто вирішить відмовитися від кави хоча б на один день, ризикує зіткнутися з головним болем. Якщо ваш день починається з чашечки кави, ваш мозок звик виробляти аденозин для зв'язування з молекулами кофеїну. Якщо ж цього не відбувається, з'являється головний біль.

"Коли утворюється більше рецепторів, а кофеїн не надходить, ви переживаєте абстиненцію", — каже Коуен.

Водночас тимчасова перерва від кофеїну, щоб відновити природний рівень енергії організму, насправді мало чим допоможе. Попри те, що перерви в прийомі деяких ліків допомагають уникнути вироблення толерантності, кофеїн не входить до низки таких наркотиків. Якщо ж дотримуватися постійної дози, наприклад однієї чашки на день, то вам не доведеться збільшувати дозу, щоб отримати очікуваний ефект, а також ви уникнете будь-яких симптомів абстиненції.

"Якою б не була ваша щоденна кофеїнова доза, намагайтеся дотримуватися її", — каже Коуен.

Єдиний раз, коли перерва може бути корисною, так це після стресового періоду часу, коли ви споживали незвично велику кількість кофеїну. За словами професора психології Американського університету Лаури Джуліано, перехід від однієї чашки кави на день до максимальної дози в 400 міліграмів кофеїну може акліматизувати ваше тіло до більш високих доз цього наркотику. Тому необхідно зробити перерву після того, як закінчиться стресовий період, щоб повернутися до більш звичної кількості кави на день.

Нагадаємо, вчені з'ясували, скільки потрібно пити чашок кави на день, щоб жити довше. Згідно з новим дослідженням, найбільшу користь для організму приносить мелена кава.