Надійні, як російська рулетка. Тести на алергію мають високу ймовірність помилитися

Учені б'ють на сполох через відсутність будь-якого стандарту якості, через що два тести на одну й ту саму алергію від різних виробників дають діаметрально протилежні результати.

За часів, коли засилля алергій уражає дедалі більше людей, вчасне й точне тестування на їхню наявність постійно рятує людські життя. Це стосується і тестів, що використовуються для визначення наявності алергії на молюсків. Але нещодавнє дослідження виявило суттєву проблему: набори тестів на наявність цієї алергії, вироблені різними компаніями, не завжди відповідають один одному і дають різні результати, пише New Atlas.

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Уявіть, що у вас алергія на креветки, крабів або устриць. Існує тест, що дає змогу визначити, чи є у вас така алергія. Він доволі простий: медичний працівник наносить краплю, що містить алерген, у цьому випадку — щось із молюсків, на руку і злегка уколює її. Якщо у вас є алергія, то через 10-15 хвилин місце уколу почервоніє і почне свербіти.

З огляду на те, що алергія на молюсків може бути важкою, а в деяких випадках навіть небезпечною для життя, дуже важливо знати, чи є вона в людини, чи ні. Фатальна помилка вживання отруйної для вас їжі може трапитися в будь-який день, за цілком буденних обставин. Ось чому так важливо, що ці тести не завжди дають точні результати.

Дослідники з Австралії та Сінгапуру об'єдналися для вивчення цього питання. Вони досліджували різні тестові набори, представлені на ринку. Автори дійшли висновку, що існує велике розмаїття тестів, кожен з яких працює по-своєму і не відповідає єдиному стандарту, через що існує величезний розкид у їхній точності. Так, у деяких тест-наборах може бути відсутня необхідна кількість алергенів молюсків, що може призвести до помилкового висновку про відсутність алергії.

Відео, що пояснює суть виконаного дослідження і його результати

Ці дані перегукуються з результатами попереднього дослідження, проведеного 2019 року, в якому було виявлено ті ж самі невідповідності в тестах на алергію на рибу.

Чому існують такі кардинальні відмінності в тестах? Усе зводиться до того, як виробляються ці тести. Набори містять розчини, отримані з алергенних матеріалів, змішані з іншими речовинами для їх збереження. Різні компанії можуть використовувати різні джерела або методи, що призводить до відмінностей у кінцевому продукті.

Вчені, які проводили дослідження, закликають до розробки стандартного методу виготовлення таких тест-наборів. Наявність послідовного та надійного методу необхідна для забезпечення безпеки кожної людини.

Однак справа не тільки в стандартизації тестів. Дослідники також наголошують на важливості більш точних аналізів крові та використання спеціальних екстрактів алергенів, що містять відомі та вимірювані компоненти. Хоча дискусії про стандартизацію продуктів, що містять алергени, точаться з 1980-х років, у США та Європі досі немає єдиної думки та рішення.

Коли йдеться про наше здоров'я, ми покладаємося на точність і надійність тестів та ліків. Це тривожний дзвінок для медичної спільноти, яка має усвідомити, що така важлива річ, як тест на алергію, потребує більшого контролю над стандартами якості, адже йдеться про людське життя. Залишається сподіватися, що завдяки приверненню уваги до цієї проблеми буде зроблено додаткові кроки для забезпечення безпеки кожної людини.

Раніше Фокус писав про те, що алергія у дітей провокує інші захворювання. Нещодавнє новаторське дослідження показало, що у дітей одна алергія може спровокувати наступну, важчу.

Також Фокус писав про створення вакцини від алергії на арахіс і горіхи. Вчені створили революційний препарат для повного лікування алергії, і, за їхніми словами, його застосування не обмежується тільки цим.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.