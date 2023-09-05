Учені прагнуть зачати першу дитину в космосі: у чому причина

Якщо люди збираються колонізувати інші планети, то саме час подумати про народження дітей в умовах низької гравітації.

Багато космічних агентств націлені на колонізацію Місяця, а потім і Марса. Більш далекосяжні плани стосуються колонізації й інших світів Сонячної системи. Якщо це вдасться здійснити, то вже зараз потрібно думати про те, як люди виживатимуть у космосі, і йдеться тут про народження дітей для продовження роду. Народження дітей у космосі, штучним або природним шляхом, пов'язане з деякими проблемами, і основні з них — це низька гравітація і космічне випромінювання. Компанія SpaceBorn United з Нідерландів розробила мініатюрний інкубатор для ЕКЗ, який готовий до запуску в космос, щоб можна було оцінити здатність людства розмножуватися за межами Землі. Докладніше про свій проєкт розповів керівник компанії Егберт Едельбрук для видання Science Focus.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

За словами Едельбрука, основна мета його компанії полягає в тому, щоб здійснити зачаття і ранній розвиток ембріонів у космосі. Адже народження дітей, наприклад, на Марсі, зможе зробити такі колонії незалежними і більш самодостатніми.

Вчений вважає, що запуск у космос інкубатора для ЕКЗ, призначеного для розвитку людського ембріона, дасть змогу з'ясувати, яким чином космічне випромінювання та невагомість впливають на процес розвитку плода.

"Ми хочемо створити штучні утроби, оскільки вони можуть сприяти вирішенню проблеми народження дітей у космосі. Але спочатку ми проводитимемо випробування на ембріонах ссавців, але згодом ми перейдемо і до ембріонів людини", — каже Едельбрук.

За словами Едельбрука, основна мета його компанії полягає в тому, щоб здійснити зачаття і ранній розвиток ембріонів у космосі Фото: sciencefocus.com

Протягом найближчих кількох років вчені хочуть здійснити зачаття в космосі, з подальшим розвитком ембріона в умовах невагомості.

"Для роботи ЕКЗ у космосі ми використовуємо технологію для модернізації та зменшення наявних ембріональних інкубаторів. Вони ніколи не проектувалися з урахуванням невеликих розмірів. У різних камерах містяться сперматозоїди і жіночі яйцеклітини, і в цьому інкубаторі можна запрограмувати весь процес зачаття. Наш перший прототип готовий до польоту в космос", — каже вчений.

За словами Едельбрука, поки що, найімовірніше, єдиним способом народити дитину в космосі буде саме ЕКЗ, адже природне народження буде пов'язане з дуже багатьма проблемами, які, можливо, буде вирішено в майбутньому.

"Абсолютно безглуздо витрачати мільярди доларів і зусилля на будівництво колоній на Місяці або Марсі, якщо не буде вирішено проблему з народженням дітей у космосі. Люди будуть там жити, працювати, займатися наукою, але їм потрібно буде продовжувати свій рід. Хоча питання з народженням дітей у космосі все ще залишається дуже делікатним, я думаю, що про це потрібно говорити вже зараз", — вважає вчений.

Фокус уже писав про секс у космосі і чим небезпечна така близькість, до якої люди ще не готові.

Також Фокус писав про те, що вчені створили джерело енергії, що дозволяє довго жити в космосі.