Жертвоприношення морському богу. Археологи виявили 2800-річні статуетки в грецькому храмі (фото)

Розкопки давньогрецького храму, розташованого в історичній частині 2800-річного святилища в Греції, принесли цілу низку незвичайних артефактів.

Артефакти, виявлені археологами під керівництвом грецького Міністерства культури, складають різноманітний ансамбль, серед яких особливо виділяються статуетки, що зображують собаку, жіночу фігуру та змію. Ці предмети, згідно з новими дослідженнями, могли слугувати жертвоприношеннями Посейдону, шанованому грецькому божеству моря, пише Live Science.

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Розташоване в межах міста Елікіс, також відомого як Геліке, на північній околиці Пелопоннесу в Греції, святилище було присвячене поклонінню Посейдону. Одночасно з відкриттям чудових артефактів дослідники провели всебічний аналіз осадових шарів цього місця.

Їхні висновки вказують на те, що ця священна земля зазнавала періодичних затоплень близько 2 800 років тому. На жаль, занепад святилища прискорився, коли Елікіс зруйновало катастрофічне поєднання землетрусів і цунамі, що сталося понад 2300 років тому.

Бронзова фігурка, ймовірно, собаки, з розкопок у Греції Фото: Greek Ministry of Culture

Серед скарбів, знайдених під час цих розкопок, помітною знахідкою є ретельно виготовлена бронзова фігурка, що має дивовижну схожість із собачою формою. Доповнюючи цю знахідку, також знайдено глиняну фігурку, що зображає жінку.

Крім того, археологи натрапили на складне бронзове зображення голови змії, а також фрагмент глиняного крила, яке, ймовірно, належало або сфінксу, або русалці, і сегмент блискучого золотого намиста.

Бронзова голова змії, ймовірно, зі скіпетра, яку археологи знайшли на цьому місці Фото: Greek Ministry of Culture

Згідно з інтерпретацією Анастасії Гадолу, генеральної директорки Археологічного музею Салонік, яка очолює цю археологічну одіссею, артефакти, ймовірно, слугували підношеннями не лише Посейдону, але іншим божествам, що шанувалися у священних межах храму.

Однак точні нюанси їхнього релігійного значення, зокрема й причини використання фігурки собаки, залишаються оповитими історичною загадкою. Гадолу виділяє нагальну потребу у вичерпному дослідженні, яке б ретельно розглядало багату палітру доказів, отриманих з археологічних шарів.

Глиняне крило міфічної форми, яке колись було частиною архітектурного рельєфу, ймовірно, фронтону храму, датованого 560 роком до нашої ери Фото: Greek Ministry of Culture

Ці розкопки тривають вже майже два десятиліття, поступово розкриваючи таємниці святилища. Зв'язок між цим священним місцем і божественною фігурою Посейдона офіційно відзначений у низці наукових праць, ретельно опрацьованих між 2011 і 2022 роками.

Ці відкриття перегукуються з відлунням античних текстів, які здавна натякають на існування святилища на честь Посейдона саме на цьому місці. Очевидно, що археологічні знахідки надали цим стародавнім оповідям нової легітимності, підтвердивши їхню історичну достовірність.

Раніше Фокус писав про унікальний артефакт на Сицилії часів Стародавньої Греції.