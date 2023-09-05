Такого ніхто не чекав: турецькі археологи знайшли мозок та шкіру людей з бронзового віку (фото)

Дослідження мають вирішальне значення для розкриття міжрегіональних зв'язків, оскільки курган розташований на перехресті торгових шляхів.

Розкопки, організовані кафедрою археології Університету Біледжик Шейх Едебалі під керівництвом професора Еркана Фідана, охоплюють величезну територію в 45 гектарів. Цей курган часто називають "Серцем Західної Анатолії", оскільки він виглядає як серце на аерофотозйомках, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Особливе значення має той факт, що ці розкопки є першим випадком виявлення добре збережених решток шкіри в турецькій археологічній історії, тоді як рештки мозку знайдені лише в чотирьох чи п'яти попередніх випадках.

За даними Anadolu Agency (AA), мозок і залишки шкіри молодого чоловіка віком близько 15-18 років і чоловіка середнього віку (40-45) збережені завдяки карбонізації. Експерти вважають, що вони належали двом людям, які не змогли втекти з будинку після того, як його підпалили під час нападу 3700 років тому.

Цей курган часто називають "Серцем Західної Анатолії", оскільки він виглядає як серце на аерофотозйомках Фото: AA

Про цю надзвичайну знахідку оголосили на конференції, організованій Європейською асоціацією археологів у Белфасті, Північна Ірландія, яка проходила з 30 серпня по 2 вересня. Під час конференції професор Еркан Фідан повідомив, що цей курган є найдавнішим поселенням в околицях, яке, як припускають, було регіональною столицею за часів бронзового віку.

Він також припустив, що приблизно у 1700 році до н. е. місто зазнало масштабного нападу, що призвело до його повного спалення.

Приблизно у 1700 році до н. е. місто зазнало масштабного нападу, що призвело до його повного спалення Фото: AA

Паралельно професор Їлмаз Селім Ердал з кафедри антропології Університету Хаджеттепе пояснив, що обидва скелети мають ознаки впливу надзвичайно високих температур, що є вирішальним фактором, який сприяв збереженню мозку всередині черепних порожнин.

Це відкриття набуває виняткового значення, враховуючи рідкість виявлення залишків мозку, що зустрічаються в анатолійських розкопках, і безпрецедентну присутність карбонізованих фрагментів людської шкіри.

Раніше Фокус писав, як зникли 99% людства. Майже мільйон років тому наші предки ледь не вимерли повністю.