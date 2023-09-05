Незамінні друзі. Еритроцити непомітно захищають нас від серцевих нападів

Глибоко всередині наші червоні кров'яні тільця активізуються в критичний момент, утворюючи значну лінію захисту від серцевих захворювань, йдеться в новому дослідженні.

Багато хто з нас обізнаний про чудові здібності еритроцитів — критично важливих помічників, які мандрують нашими судинами. Найчастіше виділяють їхню найважливішу роль у перенесенні кисню організмом. Але, як показують нові дослідження, вони можуть робити набагато більше, ніж це — особливо коли йдеться про здоров'я серця, пише New Atlas.

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Коли наше серце не отримує достатньої кількості кисню, наприклад, під час інфаркту, еритроцити починають діяти. Вони відчувають нестачу кисню і надсилають спеціальний сигнал, унаслідок якого вивільняється сполука, звана оксидом азоту. Ця сполука, своєю чергою, змушує кровоносні судини розширюватися, що може забезпечити певний захист серця в такі стресові моменти.

Дослідники зі Швеції вирішили глибоко вивчити цей незвичайний сигнальний шлях, щоб зрозуміти, як еритроцити можуть діяти як крихітні вартові нашого серця.

Щоб дістатися до суті питання, дослідники перевірили, що станеться, якщо в мишачі моделі, що імітують інфаркт, ввести еритроцити, отримані від мишей, які перебували в умовах зниженого вмісту кисню. У результаті цього процесу, введені еритроцити допомогли серцю краще функціонувати та зменшили пошкодження, спричинені нестачею кисню.

При подальшому дослідженні було виявлено, що в цих клітинах міститься особливий компонент — розчинна гуанілатциклаза (рГЦ). Ця рГЦ допомагає виробляти іншу молекулу — cGMP, яка чинить на наш організм низку позитивних ефектів, один з яких — здатність розширювати кровоносні судини.

Але коли в експерименті використовували еритроцити генетично модифікованих мишей, не здатних виробляти рГЦ, захисний ефект зник. Це досить чітко вказує на важливість рГЦ у цьому захисному механізмі.

Найцікавішим відкриттям дослідження стало наступне: захисний ефект був ще сильнішим за присутності нітратів, які удосталь містяться в зелених листових овочах, таких як шпинат і рукола. Коли мишам давали воду, що містить нітрати, їхні еритроцити забезпечували підвищений захист серця. Це спостереження знайшло відображення й у людей. У людей, які отримували їх з таблеток або овочів з високим вмістом нітратів, еритроцити значно ефективніше захищали серце в умовах нестачі кисню.

Цзяннін Ян, керівник дослідження, резюмував отримані результати, наголосивши на подвійному відкритті: еритроцити не лише захищають серце в умовах нестачі кисню, а й можуть бути посилені шляхом простої зміни раціону харчування.

Це дослідження дає змогу зрозуміти, як наш організм працює над захистом серця, і як ми можемо допомогти йому в цьому за допомогою дієти. Але на цьому дослідження не закінчуються. Тепер група вчених має намір розробити лікарські препарати, здатні активувати цей захисний механізм у наших еритроцитах.

Крім того, залишається загадкою, як саме еритроцити передають цей захисний сигнал серцевим м'язам, на що звернув увагу Джон Перноу, ще один дослідник із групи.

Загалом, це дослідження показує, яким складним чином наш організм дбає про нас і як, за невеликої допомоги науки і здорового харчування, ми можемо дбати про нього теж.

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