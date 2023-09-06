Археологи знайшли єдину у своєму роді дошку для настільної гри, їй понад 2 тис. років (фото)

Під час археологічних розкопок в древньому місті Даскілейон дослідники знайшли теракотову ігрову дошку для гри в кості, датовану п'ятим століттям до н. е.

Історичне значення міста можна простежити до прибуття царя Даскілоса із Сард, столиці стародавнього Лідійського царства, близько сьомого століття до н. е. Це переселення спричинене тогочасними династичними суперечками. Його син, Гігес, народився в Даскілейоні, але згодом повернувся до Лідії і зійшов на престол. Після того, як він став царем Лідії, місто отримало назву Даскілейон — місце Даскілоса — близько 650 р. до н. е., пише Arkeonews.

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Завдяки стратегічному географічному розташуванню Даскілейон перетворився на грізну фортецю, ретельно реконструйовану і підтримувану на високому рівні економічної активності наступними цивілізаціями, включаючи фрігійців, лідійців, Ахеменідів, македонців і навіть візантійців. Нещодавні археологічні дослідження в цьому стародавньому місті проводяться під керівництвом професора Каана Ірена з Університету Мугла Сіткі Кочмана.

У результаті розкопок знайдено артефакт, прикрашений фрігійським написом "Гра в кості Багабазоса" Фото: AA

У результаті розкопок знайдено артефакт, прикрашений фрігійським написом "Гра в кості Багабазоса". Професор Ірен розповів про знахідку, наголосивши на її історичному значенні: "Ці археологічні дані, що стосуються ігрової дошки, датованої п'ятим століттям до нашої ери, є безпрецедентним відкриттям в Анатолії і першим подібним відкриттям в Даскілейоні".

Крім того, професор Ірен зазначив, що під час розкопок вчені знайшли залишки вхідної стіни міста, що датується восьмим століттям до нашої ери, а також вежу, що характеризується неймовірною товщиною у вісім метрів. Ці знахідки продовжують збагачувати наше розуміння історії та спадщини стародавнього міста Даскілейон.

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