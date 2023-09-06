Сила джедаїв уже з нами. Китайські вчені втілили фантастику в реальність: у чому суть

Учені створили прототип пристрою для віддаленого управління об'єктами в космосі.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Systems Engineering and Electronics, китайські вчені хочуть створити пристрій для управління об'єктами на орбіті за допомогою магнітної сили. І в них уже є прототип, який використовує магнітно-плазмові кільця для управління віддаленими об'єктами. Цю технологію можна використовувати для відновлення супутників, для місій з доставки вантажів у космос і відхилення космічного сміття, пише South China Morning Post.

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У відомій фантастичній кіносазі "Зоряні війни" джедаї можуть використовувати Силу для переміщення об'єктів без фізичного контакту з ними. Це дає змогу джедаям переміщати предмети, людей, а також створювати складні конструкції або ремонтувати техніку. Китайські вчені змогли втілити фантастику в реальність.

Поки що створено тільки прототип нового пристрою, але вчені хочуть створити повністю функціонуючий пристрій для управління об'єктами на орбіті за допомогою магнітної сили. Донедавна використання магнітної сили для віддаленого управління об'єктами вважалося не дуже практичним заняттям. Адже потужність такої сили зменшується в міру збільшення відстані між джерелом магнітного поля та об'єктом, на який вона впливає. Але китайські вчені заявили, що вирішили цю проблему.

За словами авторів дослідження, прототип проходить ще стадію перевірки, але якщо такий пристрій розташувати від цілі на відстань в 1 км, то він зможе відхилити напрямок руху космічного сміття, а також зможе притягнути до космічного корабля супутники для їхнього ремонту.

Основним компонентом прототипу нового пристрою є намагнічена коаксіальна гармата, яка може створювати хвилі плазми.

Основним компонентом прототипу нового пристрою є намагнічена коаксіальна гармата, яка може створювати хвилі плазми Фото: SCMP

Ці плазмові кільця у формі тора містять заряджені іони та електрони, які можуть вільно переміщатися під дією електричних і магнітних полів. Магнітне поле, яке створюється струмом розряду плазмового кільця, індукує струм у плазмі, що, своєю чергою, створює магнітне поле, протилежне до вихідного магнітного поля.

Це триває доти, доки лінії магнітного поля не "застигнуть" у плазмі, а отже, магнітну силу можна перенести до цілі, яка розташована далеко від плазмового кільця.

За словами вчених, прототип може випускати по цілі 8 плазмових кілець щосекунди зі швидкістю 10 км/с, що набагато більше за швидкість звуку. Коли плазмові кільця долетять до віддаленого об'єкта, вони почнуть впливати на його рух магнітною силою.

Нагадуємо, що у США створили прототип нового надзвукового літака, який зможе доправляти пасажирів зі США до Європи всього за кілька годин. Цей літак, якщо випробування пройдуть успішно, зможе почати свої польоти з пасажирами вже через кілька років. Нагадуємо, що востаннє відомий надзвуковий літак "Конкорд" виконав рейс між США і Великою Британією ще 20 років тому, як уже писав Фокус.

Нагадуємо також, що у Китаю є своя орбітальна станція, яку деякі експерти вважають конкурентом Міжнародної космічної станції, хоча вона набагато менша за розмірами. Проте китайська станція активно працює вже давно, хоча її будівництво зайняло півтора року. Як воно відбувалося показано на анімації, створеній на основі знімків з космосу, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що в Китаї випробували найпотужнішу у світі електромагнітну гармату.