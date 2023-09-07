Небезпечний прогрес. До 2120 року більша частина комунікацій на Землі не буде біологічною

Сьогодні людські дані — лише одна з частин обміну, але вчені вважають, що незабаром вони можуть стати переважною частиною, що домінує.

Життя на Землі являє собою чудовий танець даних: від пісень птахів у дворі до хімічного обміну між деревами в лісі. По суті, обмін інформацією між живими істотами є невід'ємною частиною існування та еволюції, пише Science Alert.

Люди також є невіддільною частиною цього танцю: дружні бесіди, заголовки в газетах і навіть відеоролики в TikTok. Дослідники зазначають, що сьогодні людські дані являють собою лише одну частину обміну живими даними на планеті, проте незабаром, як вважають дослідники, вони можуть стати переважною частиною, що домінує. До речі, вчені також вважають, що, те ж саме вірно для всіх розвинених цивілізацій, а значить може вплинути на наші пошуки інопланетного життя.

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Зазначимо, що отримати точну оцінку швидкості обміну даними між наземними організмами — завдання не з простих. Однак ученим вдалося оцінити цю швидкість на порядок. Один зі способів це зробити — подивитися на кількість живих клітин і на те, як вони обмінюються ними, оскільки вони складають основну масу життя на планеті.

Попередні дослідження показали, що загальна кількість прокаріотів, таких як бактерії, становить близько 10 у 29 ступені клітин. Усі ці клітини обмінюються одним бітом інформації приблизно за 3 години — у широкому сенсі біосфера Землі обмінюється приблизно 10 у 24 ступені бітами інформації за секунду. Суму цифрової інформації, якою обмінюються люди, оцінити трохи простіше. Спираючись на дані щодо обміну через інтернет, учені розрахували, що швидкість передачі даних становить близько 10 у 15 ступені біт/с, що становить мільярдну частку біосферної швидкості.

Науковці зазначають, попри те, що біосфера відносно стабільна в часі, обмін людьми цифровими даними зростає в геометричній прогресії. Зрештою, якщо наша техносфера й надалі розширюватиметься подібними темпами, вже до 2120 року вона обжене біосферу менш ніж за століття.

Дослідники зазначають, що обмін даними відбувається на фізичному рівні: хімічний вплив, оптичне волокно або електричні ланцюги. Для підтримки кожного з них потрібна енергія. Науковці зазначають, що наразі ця енергія зосереджена на даних про біосферу, проте в один момент все може змінитися — домінуватимуть дані про техносферу.

Якщо ця тенденція характерна і для розвинених цивілізацій, то спектр сили планети з розумним життям, ймовірно, буде технологічним, а не біологічним. У результаті вчені вважають, що одного разу, використовуючи ці дані і шукаючи чітко синтетичну теплову структуру, ми зможемо виявити позапланетні цивілізації.

Утім, навіть якщо нас не надто цікавить пошук інопланетного життя, висхідна техносфера, ймовірно, матиме істотний вплив на життя на Землі. Люди вже мають величезний вплив на біорізноманіття Землі та глобальну температуру, якщо ми продовжимо розвиватися в тому ж напрямку, ми можемо значно скоротити ресурси даних про нелюдське життя.

Раніше Фокус писав про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років: що кажуть учені.