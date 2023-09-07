Капсула часу печери Теопетра: як збереглася найдавніша у світі споруда, створена людиною

Під час численних розкопок археологи виявили докази того, що люди населяли цю печеру ще 130 000 років тому, безперервно простягаючись від середнього палеоліту до епохи неоліту.

Печера Теопетра, розташована в регіоні Метеори в центральній Греції, є археологічною пам'яткою, що має велике історичне значення. Геологічно вапняковий пагорб утворився між 137 і 65 мільйонами років тому, що відповідає верхньокрейдяному періоду, пише Ancient Origins.

Люди почали жити в печері в період середнього палеоліту, близько 130 000 років тому. Вона має приблизно чотирикутну форму з невеликими нішами по периметру і займає площу приблизно 500 квадратних метрів. Примітно, що печера може похвалитися чималим входом, що дозволяє великій кількості природного світла проникати всередину.

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Археологічні дослідження печери Теопетра розпочали в 1987 році і тривали до 2007 року під керівництвом докторки Ніни Кіпаріссі-Апостоліки. Спочатку місцеві пастухи використовували печеру як тимчасовий сховок для своїх отар.

Печера Теопетра стала першою печерою у Фессалії, де провели археологічні дослідження, і єдиною печерою в Греції з безперервною стратиграфічною послідовністю, що охоплює період від середнього палеоліту до неоліту. Цей унікальний літопис допоміг нам краще зрозуміти перехід від палеоліту до неоліту на материковій Греції.

Усередині печери Теопетра Фото: Вікіпедія

Археологічне дослідження печери принесло багато захопливих відкриттів. Зокрема, мікроморфологічний аналіз зразків осаду з кожного археологічного шару виявив коливання клімату під час заселення печери, що призвело до відповідних змін населення в ній.

Однією з найважливіших знахідок у печері є залишки кам'яної стіни, виявлені у 2010 році, яка колись частково перекривала вхід до неї. Використовуючи інноваційний метод датування, відомий як оптично-стимульована люмінесценція, вчені визначили, що цій стіні приблизно 23 000 років, що збігається з останнім льодовиковим періодом.

Це свідчить про те, що мешканці побудували стіну для захисту від суворого зовнішнього холоду. Вважається, що ця стіна є найдавнішою відомою рукотворною спорудою в Греції і, можливо, однією з найдавніших у світі.

За рік до цього чудового відкриття в печері виявили сліди щонайменше трьох гомінідів, відбиті на м'якій земляній підлозі печери. Їх, як вважають, залишили кілька неандертальських дітей віком від двох до чотирьох років. Це дає змогу зазирнути в життя цих давніх мешканців у період середнього палеоліту.

Зараз і печера, і музей всередині доступні для відвідувачів, пропонуючи чудове вікно в далеке минуле Греції.

Раніше Фокус писав про новознайдене неолітичне поселення у Франції.