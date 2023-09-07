Прибульці підводного світу. Учені розповіли, як восьминогам вдається редагувати свою ДНК

Ці дивовижні головоногі молюски досить розумні, привертають увагу своєю формою, а також здатні змінювати РНК за власним бажанням.

Якби восьминоги не існували на Землі сотні років, вони цілком могли б стати чудовими науково-фантастичними істотами. Відомо, що ці головоногі надзвичайно розумні, отруйні та мають вельми незвичайний зовнішній вигляд, але навіть це ще не все, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що ще однією дивовижною особливістю цих головоногих молюсків є те, що вони здатні редагувати власну РНК. Зазначимо, що РНК являє собою ключову молекулу, яка відіграє важливу роль у виробництві білків. Учені зазначають, що ДНК будь-якої істоти на планеті містить інструкції, які копіюються в інформаційну РНК (мРНК). Рибосоми, які ще називають фабриками клітинних білків, зчитують мРНК і переводять код у ланцюжок амінокислот, який зрештою стає білком.

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Науковці наголошують, що єдиним способом зміни білків є мутація ДНК, яка займає багато часу, а отже не є ідеальним кроком, якщо необхідно швидко адаптуватися до навколишнього середовища. У цьому випадку восьминоги проявляють чудеса винахідливості — фактично вони здатні тимчасово відкинути біологічні правила та редагувати свою РНК.

Передбачається, що саме ця здатність дає змогу восьминогам успішно адаптуватися до навколишнього середовища. За словами дослідників восьминогів Мікаеля Перейра Андраде і Тетяни Лейте, ці головоногі замість послідовності ДНК, що дозволяє лише один білок з можливістю перекодування шляхом редагування РНК, мають послідовність, здатну генерувати кілька білків з різними функціями. Фактично саме ця особливість збільшує здатність тварини адаптуватися до різних ситуацій.

Ця теорія була доведена в дослідженні, проведеному раніше цього року. Результати свідчать про те, що каліфорнійський двоточковий восьминіг використовує редагування РНК для того, щоб адаптуватися до змін температури.

Під час дослідження вчені розділили восьминогів на дві групи, а потім протягом кількох тижнів вони акліматизувалися до теплої або холодної води. Після цього вчені порівняли транскрипти РНК головоногих з вихідною ДНК і виявили, що головоногі внесли значну кількість змін.

За словами старшого автора дослідження Елі Айзенберг, команда виявила, що редагування з урахуванням температури води відбулося більш ніж у 20 000 окремих місць. Вчені також виявили, що холодна вода спонукає восьминога вносити редагування на більш високому рівні.

Дослідники вважають, попри те, що восьминоги є земними істотами, їхній унікальний адаптивний мозок може дати кілька підказок, щодо того, який вигляд може мати позаземний розум.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що восьминоги кидають один в одного раковинами.