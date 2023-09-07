Пошук води на Місяці. NASA показало, як місяцехід VIPER залишає посадковий модуль (відео)

Поки що цей місяцехід перебуває на Землі, але вчені вже тестують його спуск на місячну поверхню в майбутньому.

У NASA представили відеоролик, на якому прототип нового місяцеходу VIPER спускається рампою, яка буде біля майбутнього посадкового модуля. Цей місяцехід, коли буде створена його повноцінна версія, полетить на Південний полюс Місяця, щоб відшукати там водяний лід, пише Space.

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Учені з NASA хочуть відправити новий місяцехід VIPER, призначений для пошуків водяного льоду на Південному полюсі Місяця, 2024 року на ракеті-носії Falcon Heavy компанії SpaceX.

Щоб підготуватися до першого спуску рампою майбутнього посадкового модуля, інженери відправили прототип місяцеходу рампою в приміщенні. Рампа була нахилена під кількома кутами, щоб імітувати різні стратегії виходу, які місяцеходу можливо доведеться використовувати в реальних умовах на Місяці. Місяцехід повинен буде приземлитися разом із посадковим модулем у кратері Нобіле, діаметром приблизно 80 км у 2024 році.

Кратер Нобіле на Місяці Фото: NASA

Тренувальний спуск прототипу місяцеходу VIPER вчені з NASA зняли на відео, показавши, як він повільно спускається вниз.

За словами вчених, ще відбудеться кілька перевірочних спусків, а також відбудуться технічні доопрацювання місяцеходу перед тим, як він приземлиться приблизно в тому самому районі, де здійснять висадку астронавти місії Artemis 3 2025 або ж 2026 року.

Місяцехід VIPER Фото: NASA

Мета нової місячної програми NASA Artemis полягає у відновленні досліджень Місяця астронавтами і створення постійного поселення на Південному полюсі Місяця. У NASA вважають, що місяцехід VIPER матиме вирішальне значення в досягненні цієї мети, оскільки основна місія апарату полягає в пошуку водяного льоду на поверхні Місяця.

Супутникові зображення з орбіти показують, що поруч із Південним полюсом Місяця в постійно затінених кратерах, куди не потрапляє сонячне світло, є поклади водяного льоду. Але для того, щоб зрозуміти наскільки його багато, потрібно провести низку досліджень на місцевості.

Фокус уже писав про те, що перший супутник для дослідження вітрів на Землі з космосу згорів в атмосфері і вчені показали, як це було. Супутник Європейського космічного агентства Aeolus розпався на частини і зник у небі над Антарктидою.

Також Фокус писав про те, що Японія вперше відправила на Місяць посадковий модуль і унікальний телескоп на навколоземну орбіту. Уже через кілька місяців Японія може стати п'ятою країною у світі, якій вдалося приземлити свій апарат на Місяці.

Нагадуємо, що апарат місії "Чандраян-3" виявив невідомий рух на Місяці. Чим він був викликаний поки вчені поки не знають, як уже писав Фокус.