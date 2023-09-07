"Ти мене не любиш!": чому вавилонянин докоряв своїй матері у древньому листі

Стародавнє послання, що походить з Вавилону, завірусилося у TikTok, привернувши увагу насамперед завдяки своєму своєрідному змісту. Послання, написане студентом Іддін-Сіном, адресоване його матері Зіну.

Зміст цього листа не розповідає про побут, життя чи тугу за домом молодого студента. Натомість у ньому Іддін-Сін докоряє своїй матері, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Лист відкривається традиційним привітанням: "Передай пані Зіну": Іддін-Сін надсилає таке послання. Нехай боги Шамаш, Мардук і Ілабрат бережуть тобі вічне здоров’я".

Покінчивши з формальностями, Іддін-Сін швидко переходить до суті свого спілкування — відверто докоряє матері на рахунок одягу.

"З кожним роком одяг молодих панів тут стає кращим, але ви дозволяєте моєму одягу з кожним роком ставати все гіршим і гіршим. Справді, ви наполегливо робите мій одяг біднішим і мізернішим. У той час, коли в нашому домі вовна витрачається, як хліб, ви робите мені бідний одяг" — йдеться у повідомленні.

Лист набуває гострішого характеру, коли Іддін-Сін протиставляє своє скрутне становище синові Адада-Іддінама, чий батько служить лише помічником батька Іддіна-Сіна. Попри цю ієрархічну відмінність, син Адада-Іддінама розкошує, маючи два нових костюми, тоді як Іддін-Сін змагається зі скупістю своєї матері, маючи лише один комплект одягу.

Найважчий докір Іддін-Сін приберігає для фінальних рядків: "Попри те, що ти народила мене, а його мати всиновила, його мати любить його, а ти не любиш мене".

Раніше Фокус писав про розшифрований заново напис часів Першого храму. Він може пролити світло на біблійну "Соляну долину".

А також ми розповідали про артефакти, застиглі в часі на 4 тисячі років. Танення льодовиків відкриває археологічні скарби.