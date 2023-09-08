Океан вироджується. Через кліматичну кризу риби та рослини стають "ліліпутами"

Аналіз показує, що деякі види морських мешканців значно зменшилися в розмірах — учені вважають, у цьому винні зміни клімату.

Цього року людство зіткнулося з наслідками кліматичної кризи: на сушу й океан обрушилися рекордні теплові хвилі та інтенсивні лісові пожежі. А глобальний аналіз тисяч морських мешканців показує, що океан вироджується — розміри деяких видів невблаганно зменшуються, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені з Йоркського університету проаналізували розміри тисяч морських тварин і рослин. Результати показують, що деякі безхребетні та рослини невблаганно зменшуються, тоді як розміри інших видів навпаки — збільшуються.

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На думку дослідників, такі види, як колючий скат, північноатлантична риба, яка може сягати до метра в довжину, демонструють зменшення розмірів тіла. Водночас види з меншим тілом, наприклад скумбрія, зростають. Усе це призводить до зміни складу та функціонування екосистем.

Команда зазначає, що найчастіше зменшення розмірів тіла спостерігалося у риб, проте воно також зачіпає і деякі види рослин та безхребетних. Однак розміри рослин в Арктиці навпаки збільшуються. Науковці все ще намагаються зрозуміти причини таких змін, проте вважають, що це може бути наслідком глобального потепління та надмірного споживання.

Дослідження було проведено міжнародною групою вчених із 17 університетів світу. Загалом вони зібрали та вивчили дані про 4 292 ссавців, безхребетних, рослини, риб, земноводних і рептилій, включно з низкою видів, що мешкають на морському дні.

За словами провідної авторки дослідження, докторки Інес Мартінс з Йоркського університету, основний висновок команди: розмір тіла морських мешканців не просто переважно зменшується, організми також стають меншими завдяки поєднанню заміни видів і змін у цілих популяціях.

Команда виявила, що всередині деяких видів особини стають дедалі меншими й меншими, а більші види після зникнення замінюються дрібнішими. За словами Мартінс, найбільш очевидними зміни були серед риб. Вчені також виявили, що кількість великих організмів замінюється безліччю більш дрібних — в результаті чого біомаса залишається стабільною.

За словами старшої авторки дослідження, професорки Марії Дорнелас з Університету Сент-Ендрюс, вони з колегами вважають, що зникнення великих організмів спонукає дрібніші зайняти їхнє місце і використовувати доступні ресурси, що залишилися.

Команда зазначає, що наразі все ще не вистачає даних про багато організмів, крім риб, щоб зробити однозначні висновки. А тому знадобиться більше додаткових досліджень, щоб зрозуміти, що відбувається і як це відіб'ється на здоров'ї Світового океану.

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