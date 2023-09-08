Миттєво зафіксує відторгнення. Учені створили датчик, що стежить за пересадженими нирками

Для багатьох пацієнтів, які пережили пересадку органів, головним страхом, що не дає спати ночами, є його відторгнення організмом, але вчені створили пристрій, який прибере цю тривогу.

Для тих, кому було пересаджено нирку, бажання дізнатися про свій стан без черг на запис до лікарів скоро може стати реальністю, прибравши ризик відторгнення. Дослідники розробили невеликий датчик, що розміщується на кінчику пальця, який може попередити про відторгнення нирки на кілька тижнів раніше, ніж традиційні методи, потенційно рятуючи життя, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Для початку давайте розберемося в суті проблеми. Навіть після успішної трансплантації нирки, часто зберігається ризик відторгнення нового органу організмом. Раннє виявлення цієї проблеми має вирішальне значення; більше часу на її розв'язання може позбавити пацієнта від необхідності проходити ще одну тривалу процедуру трансплантації і врятувати йому життя. Нині період очікування нової нирки в середньому становить від трьох до п'яти років.

Здоров'я пересадженої нирки зазвичай контролюється за допомогою аналізів крові. Однак іноді ці аналізи можуть давати нечіткі результати через не пов'язані з ними фактори. Інший метод — біопсія, що має на увазі під собою забір тканин у пацієнта, має свої недоліки: він інвазивний і пов'язаний з такими ризиками, як інфекції, біль і можливе пошкодження прилеглих тканин.

Тепер уявіть собі, що у вашій нирці встановлено камеру спостереження, яка завжди стежить за найменшими ознаками неблагополуччя. Цей крихітний пристрій розміром усього 0,3 см х 0,7 см зручно розміщується на нирці. Він відстежує зміни температури, які можуть свідчити про перші ознаки відторгнення, і бездротовим зв'язком надсилає сигнал на телефон або планшет, якщо вбудованій системі щось здається не так.

Багатьом такий постійний моніторинг допомагає заспокоїтися, адже це прибирає невизначеність, що лякає. Лікар Лоренцо Галлон, керівник дослідження, зазначив, що багато реципієнтів трансплантатів відчувають постійну тривогу, постійно турбуючись про здоров'я свого нового органу. Цей пристрій може певною мірою зняти цю тривогу, тим самим допомагаючи заспокоїти організм, що теж позитивно позначиться на здоров'ї.

Фахівці Північно-Західного інституту звернули увагу саме на температуру, оскільки вона є чудовим раннім індикатором відторгнення трансплантата. Коли організм починає відторгати орган, це, як правило, призводить до запалення, що тягне за собою підвищення температури. У їхніх дослідженнях підвищення температури всього на 0,6°C могло вказувати на наближення відторгнення.

Цей датчик працює в парі з невеликим електронним компонентом і живиться від плоскої батареї, яка передає дані по Bluetooth на сусідні пристрої. Всі ці деталі укладені в м'який біосумісний пластик, що виключає пошкодження чутливих тканин нирки. Ще більш цікавим видається те, як пристрій утримується на місці. Поміщений під ниркову капсулу, захисний шар навколо нирки, прилад залишається надійно закріпленим навіть при рухах тіла.

Незважаючи на багатообіцяючі перспективи, нова технологія потребує глибших досліджень і випробувань на людях для з'ясування побічних ефектів у довгостроковій перспективі. Дослідники мають намір розробити варіант із батареєю, яка перезаряджається, що дасть змогу використовувати пристрій протягом усього життя. Є навіть надія, що ця концепція може бути адаптована для трансплантації інших органів.

Щоб підкреслити потенційний вплив цього дослідження на трансплантологію, згадаємо лікаря Хоакіна Брієву, одного з його учасників, якому самому було пересаджено нирку. Він розповів про постійно присутню тривогу з приводу можливого відторгнення нирки. "За допомогою цього пристрою, — сказав він, — можна вловити будь-які раптові зміни в пересадженій нирці та виявити гостре відторгнення, яке наразі не дає жодних попереджувальних сигналів".

Одним словом, поки що робота з доведення пристрою до підсумкового варіанту ще тільки починається, але цей крихітний датчик може незабаром стати для багатьох великим героєм, що вселяє впевненість і дає шанс на кращі результати після трансплантації нирки.

Раніше Фокус писав про успішну пересадку модифікованих нирок людині. Зробивши сміливий стрибок на шляху до подолання гострої нестачі людських донорських нирок, вчені досягли важливої віхи в ксенотрансплантації, успішно пересадивши генетично модифіковані свинячі нирки пацієнту з мертвим мозком.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зробити найдетальніші знімки нирок, кишківника і плаценти людини. Задокументувавши наші важливі і маловивчені органи на клітинному рівні, вчені представили світові найдетальніші карти наших органів, коли-небудь складені.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.