Обід за розкладом. Чорна діра годується зіркою один раз на місяць і ні хвилиною пізніше

Нещасна зірка щомісяця втрачає масу, яка втричі перевищує масу Землі.

За 500 млн світлових років від нас нещасна зірка розміром із Сонце щотижня втрачає частинку себе, проходячи повз невелику чорну діру, пише Space.com.

Астрономам пощастило побачити все це завдяки яскравим спалахам. Учені припускають, що спалахи з'являються, коли зоряна речовина потрапляє в чорну діру. Після цього з'являються і спалахи, які сяють протягом 7-10 днів, а потім зникають, як за клацанням вимикача. Приблизно через місяць весь процес повторюється знову.

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Нещасну зірку було знайдено в червні 2022 року, вона виявилася білим карликом під назвою Swift J0230, яка щомісяця втрачає масу, яка втричі перевищує масу Землі. Астрономи називають цей процес приливним руйнуванням, і науці відомо тільки 100 подібних об'єктів.

Зірки, які частково руйнуються чорними дірами, не є великою рідкістю у Всесвіті. Унікальність же цієї системи полягає в тому, що подібні спалахи зазвичай відбуваються або кожні кілька годин, або раз на рік. Ще ніколи вчені не бачили, щоб чорні діри годувалися зірками раз на місяць.

"Swift J0230 — це захопливе нове надбання в класі частково зруйнованих зірок", — каже автор дослідження з Університету Лестера у Великій Британії Роб Ейлс-Ферріс.

Білий карлик учені називають "випадковим відкриттям", оскільки спершу астрономи не побачили нічого дивного. Наступні спостереження показали швидке падіння яскравості зірки на четвертий день. У той момент білий карлик потьмянів у 20 разів всього за 15,8 годин. Незабаром після цього зірка стала невловимою для спостережень телескопів.

Вчені припускають, що Swift J0230 знаходиться ближче до центру своєї галактики, де так само зазвичай знаходяться і чорні діри. Йдеться про галактику 2MASX J02301709+2836050, а розмір чорної діри в ній відносно невеликий, з масою, яка приблизно в 10 тис. — 100 тис. разів перевищує сонячну. Приміром, у центрі Чумацького Шляху є чорна діра, яка більш ніж у 4 млн разів масивніша за Сонце, так само в глибинах космосу є чорні діри, що перевищують у 100 млн разів масу нашої зірки.

Нагадаємо, нещодавно вчені побачили, як величезна чорна діра "з'їла" найбільшу зірку і виплюнула її "кишки" в космос. Автори нового дослідження стверджують, що у них є докази того, що зірка, яка брала участь у події ASASSN-14li, була приблизно в 3 рази більшою за Сонце за масою.