Залишитися молодим до самої смерті. Учені виявили секрет плавного старіння в дріжджах

Вчені дійшли висновку, що дріжджі зберігають справжні секрети збереження молодості і справа тут зовсім не в ідеальному підрахунку калорій.

Шлях до здорового старіння — тема, яка хвилює і вчених, і простих людей. Ми всі хочемо старіти витончено, але який найкращий метод досягнення цього, поки що не знаємо. Нещодавні дослідження, проведені в Інституті Бабрахама, дають змогу зробити деякі цікаві висновки, і центральне місце в них посідають дріжджі, пише Cambridge Independent.

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Протягом тривалого часу ідея про те, що споживання меншої кількості калорій, не доводячи до стану недоїдання, може поліпшити здоров'я і збільшити тривалість життя, набирає обертів і донині. Дослідження на тваринах показували багатообіцяючі результати, і сама ідея звучить просто і привабливо: "Менше їж — довше живеш". Однак ця теорія зайшла в глухий кут, коли дослідження на мишах показали, що людина має дотримуватися суворої дієти впродовж усього свого життя. Якщо ж повернутися до звичайного раціону, то переваги зникали.

Доктор Джон Гауслі зазначає, що кількість калорій, необхідна для досягнення такого ефекту, межує з голодуванням. Це нездійсненно і не приносить задоволення, тому такий метод мало хто обере.

Дослідникам стало цікаво: а що, якщо змістити акцент з того, скільки ми їмо, на те, що ми їмо, особливо на ранніх етапах життя? Використовуючи ниркові дріжджі, широко відому модель для вивчення старіння, вони змінили раціон харчування дріжджових клітин. Зазвичай дріжджі процвітають на глюкозі. Однак, коли їх годували галактозою — цукром, що міститься в молоці, відбулися дивовижні зміни.

Ці дріжджові клітини не обов'язково жили довше, але вони краще і більш плавно старіли. Вони не виявляли звичайних ознак старіння і втрати життєвих сил, як це було при харчуванні глюкозою. Ба більше, період їхнього поганого самопочуття до кінця життя був значно коротшим.

Доктор Доротіа Хоркай, провідний науковий співробітник, зазначила, що зміна раціону на початку життя, мабуть, направила дріжджі на більш здоровий шлях старіння. Однак така зміна раціону мала відбутися, коли дріжджові клітини були ще "молодими". Коли вони ставали "старими", їхнє харчування вже не мало особливого значення.

Хоча дріжджі та люди, безумовно, відрізняються один від одного, отримані результати свідчать про потенційну важливість дієти в ранньому віці для визначення того, наскільки добре ми старіємо.

Понад два десятиліття була поширена думка, що дріжджі старіють через накопичення циркулярної ДНК, внаслідок чого вони з часом втрачають життєздатність. Однак при найближчому розгляді група доктора Гауслі виявила дещо інше.

Під час дослідження старих дріжджів-мутантів, які не накопичують циркулярну ДНК, вони виявили фрагмент хромосоми дріжджів, який був зламаний. Цей фрагмент постійно був присутній у старіючих клітинах дріжджів з ознаками зносу, але був відсутній у здорових старіючих клітинах. Стає зрозуміло, що саме цей фрагмент може бути справжнім винуватцем старіння.

Ще більш інтригуючим видається потенційний зв'язок між виявленою в дріжджах знахідкою і тим, як старіють ссавці. У людини та інших тварин є свідчення того, що хромосоми, структури, що містять нашу ДНК, змінюються з віком. Хоча ці дослідження ще тільки починаються, такі хромосомні зрушення можуть зіграти важливу роль у старінні людини.

Дослідження дріжджів дає змогу по-новому поглянути на процес старіння. Хоча ми не можемо безпосередньо порівнювати старіння дріжджів і людини, воно відкриває двері для майбутніх досліджень. Наступні кроки можуть бути пов'язані з пошуком способів підтримання здоров'я навіть за дотримання звичайної дієти.

Отримані результати також спростовують давно усталені уявлення про старіння, наближаючи нас до розуміння спільних коренів цього процесу в різних форм життя. Старіння, можливо, неминуче, але розуміння цього процесу може дати нам більше шансів зробити його більш витонченим і, можливо, відстрочити його настання.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.