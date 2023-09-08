Ананас із пекла. На дні океану живе дивовижний кальмар-вампір, що світиться (відео)

Ця кумедна істота вирізняється криваво-червоною шкірою, білим дзьобом, що клацає, і гачками на щупальцях.

Океан покриває більшу частину поверхні нашої планети та приховує в собі безліч дивовижних і вельми дивних істот. Як, наприклад, цей загадковий кальмар-вампір із криваво-червоною шкірою, білим дзьобом і гачками, розташованими вздовж восьми рук, пише Science Focus.

По суті, ця істота являє собою привид морських глибин, що холодить кров. Шарму додає і її наукова назва Vampyroteuthis infernalis — учені прозвали її "кальмаром-вампіром із пекла". Утім, дослідники зазначають, що назва трохи вводить в оману.

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По-перше, ці дивовижні істоти зовсім і не кальмари, а далекі родичі восьминогів і кальмарів, які є єдиними представниками свого сімейства Vampyroteuthidae. По-друге, ці істоти навряд чи схожі на кровосисних тварюк із пекла — насправді вони доволі мініатюрні та милі.

Дослідники зазначають, що, як правило, їхнє тіло сягає лише близько 30 сантиметрів у довжину. Тривалий час учені й гадки не мали, чим харчуються ці кальмари-вампіри, і вважали їх небезпечними глибоководними хижаками. Але дослідження 2012 року пролило світло на цю таємницю — вчені виявили, що ці істоти мають свій власний унікальний спосіб харчування.

Тоді вченим вдалося зняти унікальне відео того, як харчується глибоководний кальмар-вампір. Кадри були записані за допомогою глибоководного робота, оснащеного камерами. На відео видно, як істота розгорнула дві довгі тонкі нитки, у вісім разів довші за її тіло, і використовувала їх для збору пухнастих частинок органічної речовини, відомої як морський сніг, що стікають зверху. По суті, морський сніг є сумішшю планктону і його посліду, що злиплися воєдино.

На відео видно, як час від часу істота змотувала свої нитки, а потім витирала їх об руки й складала в крихітні сніжки, а потім підносила до рота і ковтала. Таким чином учені дізналися, що кальмари-вампіри насправді харчуються морським снігом.

Відомо, що ці істоти мешкають на глибині від 600 до 1200 метрів, у частині океану, відомій як зона мінімум кисню. Тому вельми логічно, що вони розробили стратегію, яка дозволяє їм витрачати якомога менше енергії. Замість того щоб кидатися в пошуках здобичі, вони можуть плавати в товщі води й акуратно збирати морський сніг.

Як і всім мешканцям, що живуть у глибинах, кальмарам-вампірам необхідно було розробити стратегію захисту від хижаків, і вони чудово з цим впоралися. Вчені виявили, що ці дивовижні істоти приймають "позу ананаса", коли відчувають загрозу — по суті, вони підіймають вгору руки та вивертаються на виворіт, так щоб назовні стирчали страхітливі на вигляд шипи.

Крім того, вони відомі тим, що здатні підсвічувати своє тіло — на кінці кожного плеча в них знаходиться точка біолюмінесценції. Дослідникам досі не дуже зрозуміло, для чого саме потрібні ці "ліхтарі". Припускають, що вони можуть використовувати їх, щоб відлякувати хижаків. Також кальмари-вампіри здатні випускати хмару слизу, що світиться, щоб уникнути хижака і сховатися в темряві глибин.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено кальмара, здатного зробити приманку з власної шкіри.