Таємно вбивав сестру: близнюк-паразит оселився в черевній порожнині 10-місячної дівчинки

Рідкісний у медицині випадок стався в маленькому містечку Пакистану, де маленька дівчинка та її сім'я опинилися під наглядом безлічі лікарів і ще більшою увагою преси.

Нещодавно пакистанські хірурги стали свідками неймовірно рідкісного і лякаючого явища. Коли доктор Муштак Ахмед почав оперувати 10-місячну Шазію, щоб видалити, як він думав, кісту, його очам постало дивовижне видовище: у черевній порожнині дитини знаходилися дві напівсформовані ноги, пише BBC.

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Під час проведення операції доктор Муштак і його команда зрозуміли, що перед ними ненароджений близнюк Шазії. Цей близнюк, найімовірніше, перестав розвиватися, коли йому було близько 8-9 тижнів.

"Ми могли бачити зачатки всіх чотирьох кінцівок, пальців на ногах і навіть риси, що нагадують очі. Моя команда була готова виявити кісту або утворення в черевній порожнині, враховуючи, що дівчинка страждала від болю вже кілька місяців. Але коли я побачив пальці ніг і хребет, я розгубився", — сказав доктор Муштак. За 15 років роботи дитячим хірургом він ніколи не був свідком подібного.

Це рідкісне медичне явище називається "плід у плоді". Воно відбувається, коли один із близнюків у процесі раннього розвитку виявляється оточеним іншим. Близнюк, що обволікається, не формується повністю, а перетворюється на своєрідного паразита, який харчується за рахунок близнюка-господаря. На жаль, більшість таких близнюків не доживають до народження. Згідно з доповіддю Американської академії педіатрії, опублікованою 2000 року, такий стан зустрічається, за оцінками, в одного з 500 000 живонароджених. У світі зареєстровано менше 200 випадків.

Ознаки неблагополуччя почалися, коли через місяць після народження живіт Шазії почав здуватися. Батьки помітили, що вона плаче довго через біль. "Її живіт був твердим на дотик", — каже її батько, Мухаммед Асіф. Асіф, який працює низькооплачуваним робітником на фермі, возив Шазію до кількох лікарів у їхньому рідному місті. Але через рідкісність захворювання та відсутність медичних закладів її стан залишався загадкою.

Зрештою, вони вирушили в лікарню шейха Зайда, щоб отримати більш якісну допомогу. Там доктор Муштак Ахмед діагностував потенційну кісту в черевній порожнині. Магнітно-резонансна томографія, яка дозволила б уточнити діагноз, виявилася надто дорогою для родини. Тому, за порадою лікаря, вони вирішили видалити кісту хірургічним шляхом.

Під час операції 29 серпня лікарі зробили шокуюче відкриття й усвідомили всю складність ситуації. Ненароджений близнюк прикріпився до одного з тонких кишечників Шазії і висмоктував кров, позбавляючи Шазію необхідних поживних речовин. На щастя, після успішного видалення близнюка-паразита Шазія почала швидко одужувати. "Після операції її стан значно покращився", — сказав доктор Муштак. Шазію виписали 4 вересня, і фахівці з догляду за нею мають намір уважно спостерігати за її станом.

Через рідкісність випадку історія Шазії викликала великий інтерес у засобах місцевої масової інформації, що призвело до появи безлічі дезінформованих припущень. Місцеві журналісти навіть помилково назвали цей стан "вагітністю дитини", що спричинило стрес у і без того наляканої сім'ї. Для розв'язання цієї проблеми співробітники лікарні провели роз'яснювальну та консультаційну роботу з сім'єю Шазії.

Доктор Надім Ахтар, завідувач відділення дитячої хірургії Пакистанського інституту медичних наук, наголосив, що цей стан ніяк не пов'язаний із вагітністю. Він сказав: "Ці утворення, схожі на плід, не завжди ростуть або поширюються, і в основному залишаються на місці свого формування, часто в нижній частині живота".

Ця історія підкреслює загадки медичної науки і нагадує нам про важливість наявності відповідних медичних закладів, особливо у віддалених районах. Це свідчення стійкості людського організму і невпинного прагнення медиків надати допомогу і знайти рішення, навіть зіткнувшись із невідомістю.

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