Жити можна, але недовго. Уперше марсохід NASA створив на Марсі придатний для дихання кисень
Марсохід Perseverance створив стільки кисню, скільки потрібно дорослій людині для дихання протягом 3 годин.
Перший в історії експеримент з виробництва кисню на іншій планеті дав вражаючі результати. Незважаючи на те, що кількість виробленого кисню не така велика, все ж це перший крок до більш масштабного виробництва необхідного для дихання майбутніх поселенців на Марсі ресурсу, пише Live Science.
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Протягом двох років марсохід Perseverance за допомогою свого приладу MOXIE займався створенням кисню на Марсі з вуглекислого газу, взятого з розрідженої атмосфери Марса.
Вчені з NASA підвели деякі підсумки цього історичного експерименту і заявили про те, що марсохід за весь цей час зміг створити 122 грами кисню. Цієї кількості достатньо для того, щоб доросла людина могла дихати протягом 3 годин, а, наприклад, собака середніх розмірів — 10 годин.
Таким чином, згідно із заявою NASA, є надія на те, що подібні експерименти призведуть до появи більш масштабних установок, які створюватимуть кисень на Червоній планеті і таким чином це забезпечить довготривалу присутність людей на Марсі.
Науковці хочуть використовувати ресурси планети для того, щоб витягувати з них усе необхідне для життя майбутніх поселенців, і насамперед ідеться про кисень. Придатний для дихання кисень марсохід добував за допомогою переробки вуглекислого газу, яким наповнена розріджена атмосфера дуже негостинної для людини Червоної планети.
Приблизно 95% атмосфери Марса складається з вуглекислого газу. Тому за допомогою приладу MOXIE марсохід Perseverance відокремлював атоми кисню, а потім зберігав їх у спеціальній капсулі. Залишки процесу переробки апарат NASA викидав назад в атмосферу у вигляді чадного газу. Якщо вуглекислий газ — це діоксид вуглецю, тобто CO2, то чадний газ — це монооксид вуглецю, тобто СО.
За словами вчених, у майбутньому астронавти на Марсі зможуть створювати кисень не тільки для дихання, а й для створення палива для космічних ракет. Таким чином у рамках майбутніх місій на Червону планету не доведеться доставляти велику кількість палива і кисню, що зробить такі польоти значно дешевшими.
Водночас людина не зможе прожити на Марсі без скафандра навіть кількох хвилин. Мало того, що там нічим дихати, так ще й середня температура на планеті становить мінус 62 градуси Цельсія. На додачу низький тиск на Марсі призведе до швидкого закипання крові. Але і це ще не все. На Марсі немає захисного озонового шару, а тому сонячне і космічне випромінювання може серйозно нашкодити людині, наприклад, воно може призвести до руйнування кісток.
Велика, пустельна, холодна і негостинна планета все ж таки після Місяця для NASA залишається головною метою для колонізації. Але перший пілотований політ сюди відбудеться не раніше, ніж наприкінці 2030-х років.
Нагадуємо, що марсохід Perseverance займається дослідженнями поверхні Марса, його атмосфери, а також пошуками ознак позаземного мікробного життя. І в цьому йому допомагає невеликий літальний апарат Ingenuity. Фокус уже писав про те, що нещодавно цей марсіанський вертоліт встановив нові рекорди на Марсі.