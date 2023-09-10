Антарктида тане. Врятувати континент не зможе затемнення Сонця: у чому причина

Геоінженерію вважають дієвим способом вирішення кліматичної кризи, але не все так просто.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Climate Change, таке технологічне рішення, як значне зменшення світла Сонця, що надходить на Землю, не врятує криги Антарктиди від танення. Є тільки один спосіб — припинити спалювання викопного палива, пише ScienceAlert.

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На тлі посилення кліматичної кризи, яка проявляється в найсильніших пожежах, повенях і різних екстремальних погодних явищах, деякі вчені знову заговорили про ефективність геоінженерії. Одним із технологічних рішень для зменшення катастрофічних наслідків зміни клімату називають затемнення Сонця, тобто зменшення кількості світла зірки, що потрапляє на нашу планету.

Це потенційно небезпечне рішення може призвести до непередбачуваних наслідків, вважають учені. І тим не менше вони вирішили з'ясувати, чи можна таким чином зупинити зростання глобальної температури на Землі. Особливо їх цікавило, чи може це врятувати льоди Антарктиди від танення. За словами дослідників, незабаром може настати той переломний момент, коли льоди почнуть танути дуже швидко, а можливо цей момент уже настав.

Наприклад, у Західній Антарктиді вже зараз спостерігається виснаження крижаного покриву, і це попри те, що на континенті лише середина зими. Також скорочується кількість морського льоду, який оточує льодовики на суші.

Наприклад, у Західній Антарктиді вже зараз спостерігається виснаження крижаного покриву, і це попри те, що на континенті лише середина зими Фото: Britannica

За словами авторів дослідження, якщо лід у цьому регіоні продовжить стрімко танути, то це призведе не лише до підвищення рівня океану на кілька метрів, а й сповільнить, а може й змінить різні океанічні течії. Це матиме дуже негативні останні для клімату всієї планети.

Вчені в рамках дослідження створили різні моделі, в яких вони використовували різні сценарії викиду в стратосферу аерозолів для зменшення кількості сонячного світла.

Моделі показують, що до 2050 року розпорошення в стратосфері діоксиду сірки в кількості мільйонів тонн може уповільнити танення льодів Антарктиди. Але це станеться лише в тому разі, якщо значно зменшити викиди вуглецю в атмосферу.

Автори пишуть, що поки викиди парникових газів в атмосфері залишаються на тому самому рівні, що й зараз, то навіть із розпиленням аерозолів знадобляться сотні або тисячі років, щоб зберегти льодовики Антарктиди і не дозволити їм танути.

З іншого боку, вчені називають ще одну глобальну проблему, пов'язану із затемненням Сонця. Якщо процес викиду аерозолів припинити через деякий час, то це буде шоком для планети, коли температура різко підвищиться.

Вчені вважають, що поки що єдиний спосіб врятувати льодовиковий покрив Антарктиди — це значно скоротити викиди парникових газів і не проводити небезпечні експерименти.

Фокус уже писав про те, що такі жителі Антарктиди, як році імператорські пінгвіни, вже до 2100 можуть зникнути з лиця Землі. Дослідники побоюються, що через втрату морського льоду Антарктиди ці тварини опинилися на межі вимирання.