Дуже дивна пристрасть. Вчені розповіли, чому кішки так люблять жувати пластик

Попри наявність улюбленого корму та інших смаколиків, час від часу улюбленці пожирають дивні непродовольчі предмети — ветеринари показали чому.

Люди й кішки є сусідами тисячоліттями, проте деколи нам досі складно зрозуміти, чому наш вихованець поводиться в той чи інший спосіб. Наприклад, навіть за наявності смачного корму та інших частувань, кішки здатні з'їдати дивні непродовольчі товари, пише Inverse.

Цікаво, що особливо привабливим для кішок є пластик. Це може здатися вельми дивним і нелогічним, але вчені наголошують, що така дивна поведінка має причину і назву. Загальний термін для вживання в їжу предмета, який не є їжею, називається піка (PIE-ca). Зазначимо, що подібна поведінка є захворюванням і може виникнути в будь-кого, а не лише в наших домашніх тварин. Однак ветеринари попереджають, що піка може бути особливо небезпечною для життя улюбленців, оскільки здатна викликати кишкову непрохідність або непрохідність кишківника.

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За словами фахівця з поведінки котів Моллі ДеВосс, вченим невідомо жодної конкретної хімічної сполуки, яка могла б привабити котів і собак. Так науці досі невідомо, що спричиняє піка, проте існує кілька теорій, чому захворювання може проявлятися в домашніх улюбленців.

ДеВосс припускає, що піка може проявлятися у тварин як "протиотрута від дискомфорту". Також припускають, що така поведінка може бути пов'язана з дефіцитом поживних речовин — якщо тваринам бракує певних речовин, вони можуть відчувати потребу жувати певні речі, намагаючись отримати відсутні мінерали та вітаміни. У такому разі слід звернутися до лікаря — лікарі допоможуть розв'язати цю проблему.

Ще однією ймовірною причиною такої поведінки у кішок може бути спроба привернути увагу власника — вважається, що кішки можуть їсти пластик від нудьги й занепокоєння. За словами ДеВосс, домашні кішки часто нудьгують, а тому вживання пластику може стати швидким розв'язанням проблеми новизни та привернення уваги.

Щоб запобігти подібній поведінці вихованців, фахівці радять зберігати пластик у недоступному для тварин місці. Водночас ДеВосс зазначає, що вам необхідно боротися з будь-якою потенційною нудьгою і занепокоєнням — у цьому можуть допомогти різноманітні іграшки, ігри з пошуком їжі, а також увімкнені радіо або телевізор, якщо ваш улюбленець має провести години на самоті.

Фахівці зазначають, що улюбленці, що нудьгують, також можуть спробувати викликати роздратування у своїх власників поведінкою, що вимагає уваги, наприклад, поїданням чогось забороненого. ДеВосс також радить власникам домашніх улюбленців звертати увагу на те, як вони реагують на поведінку своїх улюбленців, які вимагають уваги. Вона рекомендує залишати іграшки для жування, які займуть вашого вихованця і почистять йому зуби. Так, у них з'являється ще один вихід для жувальної поведінки, коли весь пластик виявляється поза досяжністю.

Фахівці також радять спостерігати за улюбленцем, якщо він все ж проковтнув пластик. Власникам необхідно переконатися, що він з'явився в екскрементах тварини — лише це дає впевненість, що він не викличе жодних закупорок. Якщо ж улюбленець з'їв пластик, але не ходив у лоток протягом 48 годин, слід негайно звернутися до ветеринара.

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