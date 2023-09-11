Зміна клімату загрожує Венеції, війна — Києву. ЮНЕСКО вирішує долю об'єктів Світової спадини

ЮНЕСКО, спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй, що займається питаннями освіти, науки та культури, веде Список всесвітньої спадщини — збірник, що символізує багатство культурної та природної спадщини в усьому світі.

Понад 50 об'єктів з усього світу прагнуть потрапити до списку Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй, оскільки в Ер-Ріяді розпочинається вирішальна зустріч. Водночас деякі наявні там об'єкти спадщини, зокрема Венеція та Київ, стикаються з перспективою потенційного зниження їхнього статусу, пише Phys.org.

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Щорічна сесія присвячена життєво важливому завданню оновлення цього престижного каталогу. Включення до цього реєстру є дуже бажаним для націй по всьому світу, оскільки це не лише надає престижу, але й покращує перспективи розвитку туризму та забезпечує фінансування для збереження цих безцінних об'єктів.

З іншого боку, країни наполегливо намагаються запобігти вилученню з цього списку. Наприклад, Австралія доклала значних зусиль, щоб захистити Великий Бар'єрний риф від потенційного виключення через те, що її уряд не в змозі захистити це природне диво від подвійної загрози — зміни клімату та зростання туризму.

Зустріч у Саудівській Аравії привертає увагу до кількох давно визнаних об'єктів, серед яких Венеція та Київ, яким загрожує статус "під загрозою", що передує можливому вилученню зі списку. Наразі список налічує 1 157 об'єктів, серед яких 900 культурних, 218 природних і 39 змішаних об'єктів спадщини. Зараз шість об'єктів перебувають на межі оголошення "під загрозою", приєднавшись до 55 об'єктів, що вже перебувають у списку спостереження.

Венеція бореться з підвищенням рівня води, що пов'язано з невблаганними кліматичними змінами у поєднанні з непомірним напливом туристів Фото: ANDREA PATTARO/Getty Images

Венеція бореться з підвищенням рівня води, що пов'язано з невблаганними кліматичними змінами у поєднанні з непомірним напливом туристів, як стверджує Лазар Елунду Ассомо, директор департаменту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тим часом українські пам'ятки України стикаються з руйнуванням на тлі війни з Росією, і їхнє невизначене майбутнє висить на волосині.

Цього року список претендентів на включення до Списку всесвітньої спадщини налічує 53 об'єкти, включно з тими, що залишилися з минулого року, коли зустріч, заплановану в Росії, скасували через воєнні дії. Ця різноманітна асамблея включає численні маловідомі місця, такі як Кох Кер — віддалений простір, розташований у північних джунглях Камбоджі, де знаходиться кілька археологічних скарбів часів кхмерської імперії.

Туреччина прагне визнання своїх середньовічних мечетей з характерними дерев'яними конструкціями, в той час як Франція намагається забезпечити включення до Списку всесвітньої спадщини Maison Carrée (Квадратний будинок) у південно-західному місті Нім — напрочуд добре збереженого давньоримського храму. Тим часом Туніс прагне внести до списку острів Джерба, але не через його популярність як туристичного центру, а через його унікальний "культурний ландшафт".

Включення до списку священної спадщини означає "визнання" того, що відповідні країни зберігають об'єкти, які мають величезне значення і є невіддільною частиною загального полотна людського розвитку.

Цьогорічні пропозиції свідчать про помітний зсув у бік меморіальних об'єктів. Руанда подала заявки на чотири місця, що вшановують пам'ять про геноцид тутсі в країні. Аргентина висунула пропозицію щодо місця вшанування пам'яті жертв військової диктатури у 1970-80-х роках. Паралельно Франція і Бельгія запропонували місця, присвячені пам'яті про Першу світову війну.

Кульмінація засідання Комітету всесвітньої спадщини запланована на 25 вересня, де рішення, що матимуть міжнародний резонанс, визначать майбутнє цих заповітних місць.

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