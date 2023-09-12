Неолітична перлина: як 6000-річний спадок доісторичної винахідливості переписує історію (фото)

Всупереч поширеній думці, що мешканці кам'яного віку були лише примітивними, дослідження доводять протилежне. Одним із прикладів древньої винахідливості є "Шлях Світа" — стародавня дерев'яна дорога у Британії.

Шлях Світа, древня дорога, яка датується приблизно 3800 роками до н. е., є зразком доісторичної винахідливості, збудована в період пізнього неоліту або ранньої бронзи. Її знайшли у 1970 році під час розкопок торфовищ на Сомерсетській височині, на південному заході Англії, пише Ancient Origins.

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Побудований на болотистій місцевості, Шлях Світа зроблений шляхом укладання довгих дерев'яних дощок, з'єднаних між собою дерев'яними кілочками, що разом утворювало підняту над землею доріжку. Це рішення дозволило безперешкодно пересуватися навколишнім середовищем та, можливо, транспортувати товари.

Назва "Шлях Світа" походить від імені копача торфу, який натрапив на цю дорогу, Рея Світа. Дорога збереглася завдяки перезволоженню торф’яного болота, яке запобігало гниттю. Це дало археологам можливість дослідити дорогу й зрозуміти технології, техніку та повсякденне життя людей епохи неоліту, які її будували та використовували.

Відновлений "Шлях Світа" - це пішохідна доріжка віком 5830 років, розташована в англійському графстві Сомерсет-Ліверс Фото: International Journal of Heritage Studies/CC BY 4.0

Шлях Світа простягається приблизно на 600 метрів у довжину і сягає 1,2 метра у ширину. Дошки, витесані з місцевих дерев, найімовірніше, вільхи та дуба, обтесані вправними руками за допомогою кам'яних інструментів.

Радіовуглецеве датування дало нам точну дату народження: 3807 рік до нашої ери. Таке ретельне датування стало можливим завдяки сприятливому середовищу торфовища, просякнутому кислотою і позбавленому кисню, що пом'якшувало небезпеку гниття.

Окрім самої дороги, розкопки на місці Шляху Світа відкрили скарбницю артефактів та органічних реліквій, що дають нам уявлення про харчові звички, використання знарядь праці та повсякденне життя неолітичних мешканців цього регіону.

У наш час Шлях Світа отримав статус об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО як складова ансамблю "Доісторичні місця Ла-Маншу". Розкопки і дослідження цієї стародавньої дороги дали глибоке розуміння доісторичної інженерії та інфраструктури. Це стало каталізатором подальших досліджень стародавніх доріг, дерев'яних конструкцій та геніальних пристосувань ранніх суспільств до навколишнього середовища.

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