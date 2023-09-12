Не розсолом єдиним. Названо два продукти, які допоможуть ефективно впоратися з похміллям

Дослідники вважають, що саме ці продукти дивовижним чином позбавлять від болю в голові, нудоти й втоми.

Ті, хто стикався з похміллям, знають, що деколи в ці моменти може хотітися жирної, смаженої та максимально не корисної їжі. Народні методи також стверджують, що розсіл зранку допоможе впоратися з постефектами після гучної вечірки. Однак учені вважають, що всього два продукти чарівним способом можуть вилікувати вас від похмілля, пише Daily Mail.

Дослідники наполягають, що ліпше відмовитися від смаженої та шкідливої їжі, яка лише завдасть додаткового удару вашій печінці, і звернути увагу на ферментовані продукти, корисні для кишківника та печінки. За словами вчених саме ці продукти дадуть змогу здолати головний біль, нудоту і навіть додадуть сил вашому змученому алкоголем організму.

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За словами дипломованої дієтологині з Лондона Люсі Керрісон, найефективнішими варіантами стануть кімчі, комбуча та кефір, які здатні покращити здоров'я кишківника та печінки, що життєво важливо для нашого організму. Це допоможе вивести алкоголь швидше, а отже скоротити тривалість похмілля.

Керрісон стверджує, що ферментовані продукти, вироблені шляхом додавання мікроорганізмів, наприклад, бактерій і дріжджів, до таких продуктів, як овочі, чай або молоко, також допоможуть впоратися зі зневодненням, яке є однією з причин безлічі симптомів похмілля.

Водночас інші експерти попереджають, що вживання комбучі та кімчі "мало впливає, або не впливає зовсім" на те, як наш організм справляється з алкоголем. За словами Керрісон, відомо, що саме печінка відповідає за метаболізм алкоголю, а тому піклування про здоров'я кишківника та печінки може мати позитивний вплив на метаболізм алкоголю. Фактично, чим швидше алкоголь метаболізується і виведеться з організму, тим коротшим буде похмілля.

Крім того, дієтологиня вважає, що підтримання здоров'я кишківника може зміцнити бар'єрну функцію кишківника, внаслідок чого алкоголь буде менше на нього впливати. Зазначимо, що вченим уже відомо, що алкоголь, по суті, є подразником кишківника, здатним впливати на його перистальтику, проникність і здатність всмоктування поживних речовин.

Керрісон зазначає, як правило, під час похмілля людям хочеться їжі з високим вмістом солі та вуглеводів. Алкоголь зневоднює наш організм, а сіль призводить до затримки води, тому додавання невеликої кількості солі в раціон під час похмілля не є чимось поганим.

При цьому ферментовані продукти з високим вмістом солі, такі як кімчі та квашена капуста насправді можуть бути корисними. Крім того, вони містять живі бактерії, які позитивно впливають на мікробіом кишківника, пошкоджений надмірним споживанням алкоголю.

У той час як цивілізації впродовж тисячоліть ферментували їжу заради її консервувального ефекту, останнім часом вона набула популярності завдяки її позитивному ефекту для здоров'я. За словами Керрісон, ферментовані продукти також містять пробіотики — продукти із живими мікробами, які потрапляють до кишківника і зміцнюють наше здоров'я. Ба більше, попереднє дослідження показало, що вживання пробіотиків перед вживанням алкоголю призводить до того, що організм засвоює його меншу кількість.

Утім, дієтологи й дослідники по всьому світу сходяться на думці, що найкращий спосіб уникнути похмілля — не пити занадто багато.

Раніше Фокус писав про те, чому виникає похмілля і як його пережити.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.