Комбуча на Марсі: знайдено ключ до виживання астронавтів на інших планетах

Бактерії, виявлені у відомому газованому напої, можуть допомогти астронавтам створювати кисень.

Європейське космічне агентство (ЄКА) провело експеримент із культурами чайного гриба, які відомі своїми ферментативними властивостями і потенційною користю для здоров'я, щоб оцінити їхню виживаність у космосі. Ці культури мають велике значення для виживання людей на Місяці та Марсі, пише Space.

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Комбуча або чайний гриб є відомим газованим напоєм, що створюється на основі дріжджових грибів і бактерій. Мало того, що деякі мікроби, які допомагають ферментувати чайний гриб, можуть вижити в суворих умовах космосу, вчені вважають, що ці організми можуть допомогти астронавтам створювати кисень, необхідний їм для дихання. Завдяки своїй здатності виробляти кисень і функціонувати як біофабрики, ця біотехнологія може значно поліпшити майбутні місії на Місяць і Марс, кажуть учені з ЄКА.

Завдяки своїй здатності виробляти кисень і функціонувати як біофабрики, ця біотехнологія може значно поліпшити майбутні місії на Місяць і Марс, кажуть вчені з ЄКА Фото: ESA

Культури чайного гриба, які є сумішшю кількох видів бактерій і дріжджів, відіграють ключову роль у створенні напою відомого як комбуча. Якщо додати в солодкий чай одну таку культуру, то мікроби всередині споживатимуть цукор, розмножуватимуться, ферментуватимуть чайний гриб. Уже відомо, що культури чайного гриба можуть вижити в найекстремальніших умовах на Землі. Річ у тім, що мікроби, з яких вони складаються, злипаються разом і утворюють міцну плівку за несприятливих температур або сильного випромінювання.

Коли ЄКА відправило деякі бактерії, виявлені в культурах чайного гриба, у спеціальний пристрій, розташований на зовнішній стороні Міжнародної космічної станції (МКС) на 18 місяців, то з'ясувалося, що мікроби відновлюють свою ДНК навіть після пошкодження від космічної радіації.

Пристрій Expose-R2 на Міжнародній космічній станції. У межах проєкту ЄКА всередині цих контейнерів, прикріплених до зовнішньої сторони МКС, перебували 46 видів бактерій і грибів Фото: ESA

За словами вчених, мікроби, пов'язані з чайним грибом, можуть створювати кисень. Якщо використовувати здатність цих мікробів створювати кисень на інших планетах, то астронавтам не доведеться шукати інші способи його створення.

Так астронавти майбутніх місій місячної програми NASA Artemis можуть узяти з собою культури чайного гриба на Місяць, щоб перевірити таку можливість. За словами вчених, ці культури демонструють великий потенціал у забезпеченні довгострокової присутності людини на Місяці та Марсі.

Фокус уже писав про те, що індійський апарат з невдалої місії зробив знімки свого успішного "родича" на Місяці. Індійські посадковий модуль і місяцехід були виявлені орбітальним апаратом, створеним також в Індії.

Також Фокус писав про те, що марсоходу NASA на Марсі вдалося створити таку кількість кисню, яка дала б змогу дихати людині протягом кількох годин. Цей кисень був вироблений шляхом переробки вуглекислого газу, яким багата атмосфера Червоної планети.

Нагадуємо, що астронавт на МКС використовує нову камеру, щоб побачити удари незвичайних блискавок на Землі. Це буде продовження досліджень, які почалися ще 8 років тому, як уже писав Фокус.