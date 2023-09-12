Готує ґрунт для серйозних хвороб: вейпінг непомітно вбиває нашу імунну систему

Вчені виявили, що навіть пари, які не містять нікотину, поступово паралізують наші найважливіші імунні клітини, роблячи нас легкою здобиччю для респіраторних захворювань.

Оскільки електронні сигарети стають дедалі популярнішими, незважаючи на всі розкриті мінуси для нашого здоров'я, питання повного розуміння їхнього згубного впливу хвилює багатьох. Хоча дехто вважає вейпінг безпечнішою альтернативою палінню, останнє дослідження може змусити їх двічі подумати про правильність своїх переконань, пише New Atlas.

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Починаючи приблизно з далекого 2007 р. електронні сигарети і вейпи стали користуватися все більшим попитом. Їхня безпека порівняно з традиційними сигаретами зробила їх привабливими для багатьох. Фактично до 2021 року вейпінгом користувалися близько 82 млн. людей в усьому світі, що було значно більше, ніж 68 млн. людей ще 2020 року.

Дослідники з Бірмінгемського університету, Велика Британія, вивчили вплив вейпінгу на імунну систему, зокрема на нейтрофіли — клітини, що миттєво реагують на шкідливі чужорідні елементи. Ці клітини подібні до маленьких солдатів нашого організму, які миттєво починають боротися з небажаними загарбниками.

Дослідження було присвячене вивченню впливу парів електронних сигарет на ці імунні клітини. Для цього використовували зразки крові людей, які не курили і не вдихали пар. Потім нейтрофіли піддавалися впливу пари, еквівалентної 40 затяжкам електронної сигарети. Випробовувалися два типи пари — одна містила нікотин, а інша не містила.

За підсумками дослідження, вчені з'ясували, що незалежно від того, чи містив пар нікотин, нейтрофіли були в деякому сенсі паралізовані. Хоча вони залишалися живими, їхні звичайні захисні функції були порушені, тобто вони не могли рухатися так само ефективно, щоб захистити організм.

Нейтрофіли мають крихітні структури, звані актиновими нитками, які допомагають їм змінювати форму і рухатися, щоб оточити і знешкодити шкідливих загарбників. Однак після впливу парів електронних сигарет у нейтрофілах підвищився рівень специфічної нитки — F-актину, який у надмірних кількостях раніше був пов'язаний із порушенням рухливості цих клітин. Це означає, що, хоча нейтрофіли й живі, вони не мляві та не такі ефективні, як мали б бути.

Нейтрофіли відіграють найважливішу роль у наших легенях. Вони переміщуються з кровотоку до будь-якого потенційно небезпечного місця в легенях, використовуючи свої захисні функції для охорони дихальної системи. Таким чином, якщо вейпінг може перешкоджати їхньому руху і функціонуванню, то регулярні курці можуть бути схильні до підвищеного ризику респіраторних захворювань.

Варто також зазначити, що, хоча куріння традиційних цигарок, як відомо, впливає на нейтрофіли, це дослідження підкреслює, що електронні цигарки, навіть ті, що не містять нікотину, також не зовсім нешкідливі. Цей висновок може мати довгострокові наслідки для здоров'я, тим більше що нейтрофіли відіграють важливу роль у процесах деяких легеневих захворювань і навіть у процесі старіння.

Незважаючи на те, що електронні сигарети можуть рекламуватися як безпечніша альтернатива або навіть як засіб для відмови від куріння в деяких місцях, необхідно підходити до цього питання з обережністю. Це дослідження нагадує нам про те, що ми, можливо, ще не знаємо всіх потенційних наслідків вейпінгу для здоров'я. Як і у випадку з багатьма іншими речами в житті, під час ухвалення рішень, що стосуються нашого здоров'я, завжди слід бути поінформованим і враховувати ширшу картину і довгострокові наслідки для вас.

Раніше Фокус писав про ефективність вейпінгу під час відмови від куріння і ціну, яку доведеться заплатити, користуючись таким методом. Вчені провели експеримент, щоб перевірити, як куріння вейпа впливає на структуру легенів — результати їх схвилювали.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.