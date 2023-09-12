За крок до інсульту. Учені попереджають, що хрустіти шиєю насправді дуже небезпечно (відео)

Це заняття може здатися вельми нешкідливим, але лікарі попереджають, що всього одне неправильне клацання може обернутися інсультом або розривом судин.

Черговим вірусним трендом у TikTok стали ролики, де користувачі хрустять шиєю, різко повертаючи її в один або інший бік. Це заняття може здатися вельми нешкідливим, а подібні відео вже набрали майже 2 мільйони переглядів, проте лікарі попереджають — подібні пустощі можуть погано закінчитися, пише Daily Mail.

Доктор медичних наук Евер Аріас, відомий тим, що розвінчує медичні міфи й дає поради з питань здоров'я, попереджає, що подібні "пустощі" справді можуть виявитися небезпечними для здоров'я, а тому слід відмовитися від того, щоб хрустіти шиєю.

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Він розповів історію, як його 20-річна пацієнтка звернулася в лікарню після того, як двічі хруснула шиєю, почула клацання, а потім відчула "гострий біль". Лікарі провели огляд і сканування, і виявили у пацієнтки компресійний перелом. За словами Аріаса, по суті, у дівчини був виявлений синдром гіпермобільності. Фактично сталося так: вона хрустіла шиєю і в якийсь момент надто зігнула її, в результаті у неї почався компресійний перелом.

Дані Американської академії хірургів-ортопедів свідчать про те, що невеликий компресійний перелом можна вилікувати протягом 6-8 тижнів носіння шийного корсета, однак складніший перелом може потребувати місяців носіння гіпсової пов'язки або навіть хірургічного втручання.

Аріас також зазначає, що хрускіт шиєю може призвести до інших різних проблем зі здоров'ям. Наприклад, хрускіт може призвести до розшарування хребетної артерії, що в підсумку може обернутися інсультом. Крім того, подібне захоплення може призвести до пошкодження судин у структурі шиї.

Наприклад, у 2019 році пацієнт переніс інсульт після того, як зламав шию під час розтяжки. Виявилося, що чоловік настільки швидко повернув шию, що випадково порвав кровоносну судину, що веде від шиї до мозку, це й призвело до інсульту.

Більш раннє дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Франциско показало, що хрускіт шиєю насправді може збільшити ризик інсульту. За словами доцента кафедри неврології, доктора Вейда Сміта, такі випадки є доволі рідкісними, проте ризик інсульту все ж таки існує, а тому пацієнтам слід про нього знати, перш ніж практикувати подібну "гімнастику для шиї".

Відео доктора Аріаса набрало майже 40 000 переглядів, однак попри всі небезпеки та попередження, сотні людей планують і далі продовжувати хрустіти шиєю. За словами більшості користувачів, ця "вправа" вже настільки стала звичкою, що деякі просто відчувають необхідність хрустіти шиєю, а інші "не можуть уявити без цього день".

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.