Генетична одіссея. Люди і неандертальці взаємодіяли між собою набагато більше, ніж ми вважали раніше

Неандертальці, які, як вважається, зникли приблизно 40 000 років тому, залишили без відповіді питання, що стосуються їхньої взаємодії з ранніми людьми, які вийшли за межі Африки.

Як показали нещодавні наукові дослідження, поява перших людей у Європі прискорила їхню взаємодію з місцевим населенням неандертальців. Ці пошуки не лише підтвердили періодичне схрещування між Homo sapiens і неандертальцями, але й переглянули попередні оцінки щодо частоти таких випадків. Ці висновки мають важливе значення для нашого розуміння міграції людей з Африки, пише IFLScience.

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Методології радіовуглецевого датування мають притаманні їм обмеження під час застосування до матеріалів, старших за 50 000 років, що ще більше ускладнює реконструкцію цієї історичної загадки. А проте, нещодавні дослідження почали висвітлювати деякі з цих загадкових аспектів, припускаючи, що Homo sapiens і неандертальці часто схрещувалися.

У квітні 2021 року команда дослідників розкопала людські останки в болгарській печері Бачо-Кіро. Ці знахідки, які належать трьом особам, включали фрагменти зубів і кісток, які за радіовуглецевим методом датовані періодом від 43 000 до 46 000 років тому. Крім того, у відкладеннях, що знаходилися поруч з останками, виявили кам'яні інструменти, характерні для пізнього кам'яного віку.

Згідно з дослідженням, це найдавніші сучасні люди пізнього плейстоцену, виявлені в Європі. Цікаво, що ці особи демонструють ближчу генетичну спорідненість із сучасними та давніми популяціями Східної Азії та Америки, ніж із пізнішими західноєвразійськими популяціями.

Генетичний аналіз цих останків підтвердив, що ці три особи мали недавнє неандертальське походження, яке простежується лише в кількох поколіннях їхньої родинної історії. Це обґрунтовує гіпотезу про те, що ранні європейські сучасні люди часто змішувалися з неандертальцями.

В іншому дослідженні 2021 року еволюційні генетики на чолі з Кеєм Прюфером з Інституту Макса Планка з вивчення історії людства, Німеччина, ретельно вивчили майже повний череп жінки, знайдений у печері Златий Кун (Zlatý kůň) на території сучасної Чехії.

Аналіз показав, що 2-3 відсотки її геному містили неандертальську ДНК, причому неандертальські сегменти були значно довшими, ніж в інших зразків. Це свідчить про те, що жінка, ймовірно, була однією з найдавніших людей в Євразії після африканської міграції. Наступні покоління демонстрували коротші сегменти неандертальської ДНК, що свідчить про її розмивання з часом.

У сукупності ці дослідження представляють незвичайну розповідь. Хоча ці конкретні випадки не єдині приклади інтеграції ДНК неандертальців у людські геноми, вони, мабуть, є найдавнішими. Це означає, що схрещування між двома видами могло розпочатися ще близько 60 000 років тому. Однак не всі люди тієї епохи зробили внесок у генетичну спадщину наступних поколінь.

Жінка, чий череп проаналізований, схоже, стала певним генетичним "тупиком", оскільки її ДНК, схоже, не вплинула на людей, які жили близько 40 000 років тому або пізніше.

На противагу цьому, ДНК трьох осіб з Бачо Кіро представляє нещодавно відкриту популяцію Homo sapiens з міцними генетичними зв'язками з сучасними популяціями у Східній Азії та Північній Америці.

До відносно недавнього часу вважалося, що сучасні африканці не мають неандертальської ДНК у своїх геномах, оскільки неандертальці виникли за межами Африки. Однак дослідження 2020 року показало, що всі африканські Homo sapiens мають сліди неандертальської ДНК, відкриваючи нові погляди на моделі міграції людей.

Замість одномоментного масового виходу з Африки, як вважалося раніше, виявилося, що люди залишали континент кількома хвилями, що сприяло обміну неандертальською ДНК.

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