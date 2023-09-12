Як виявити неочевидну деменцію: симптоми хвороби, які часто не беруть до уваги

Хоча ліків від деменції досі немає, раннє її виявлення та лікування робить життя уражених нею людей набагато комфортнішим і безпечнішим.

Забування імен або місця розташування переставлених речей — лише верхівка айсберга деменції. Це складна медична проблема, яка має багатосторонній вплив на мозок, і її симптоми можуть варіюватися від людини до людини. Важливо не тільки розуміння суті захворювання, а й відстеження ранніх непомітних ознак його настання, пише The Mirror.

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Деменція виникає внаслідок пошкодження мозку, спричиненого різними захворюваннями, наприклад хворобою Альцгеймера. Якщо розглядати одну лише Велику Британію, то в ній близько 850 тис. осіб живуть із деменцією. Незважаючи на те, що нині не існує рішення, здатного повернути цю хворобу назад, вкрай важливо розпізнавати її ознаки. Рання діагностика означає своєчасну допомогу і догляд, що критично важливо для людей, уражених цим підступним захворюванням.

Коли в розмові заходить мова про деменцію, більшість із нас одразу ж згадує про втрату пам'яті. Але чи знаєте ви, що це не просто втрата пам'яті? Деякі ознаки деменції малопомітні й можуть вас здивувати. Наприклад, зміна того, як людина розуміє сарказм або поводиться в соціальних ситуаціях.

Ось менш поширений симптом: спілкуючись із людиною на ранній стадії деменції, ви можете помітити, що вона частіше дивиться в одну точку. Кетрін Ренкін, нейропсихологиня із Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, пояснює, що, хоча більшість із нас часто переводять погляд під час розмови, люди з ранніми симптомами деменції можуть здаватися більш пильними. Крім того, вони можуть пропускати рядки під час читання.

Але це ще не все, що стосується зору. Професор Пол Метьюс з Імперського коледжу Лондона згадує ще одну проблему, пов'язану із зором, яка називається коркова сліпота. У цьому разі людина бачить об'єкт або сцену, але випускає з уваги важливі деталі. Мозок не може правильно скомпонувати зорові образи. Подумайте про людину, якій важко визначити глибину сходинок на сходах. Саме це і є корковою сліпотою.

Вплив деменції на зір може бути дуже великим. Людині, яка страждає на це захворювання, може бути важко читати, вона може не впізнавати знайомі обличчя, насилу знаходити їжу на своїй тарілці або навіть частіше натикатися на предмети. Хоча вік може бути причиною деяких із цих проблем, дуже важливо регулярно проходити обстеження очей. Корекція проблем із зором іноді може полегшити стан, пов'язаний із деменцією.

Таким чином, деменція — це не просто провали в пам'яті. Це багатогранна проблема зі здоров'ям, ознаки якої не завжди очевидні на перший погляд. Якщо ви вважаєте, що в когось із ваших знайомих спостерігаються ці ознаки, візит до лікаря може прояснити ситуацію, дати відповідні рекомендації та потенційно зробити їхнє майбутнє комфортнішим і безпечнішим.

Раніше Фокус писав про те, що вивчення мов може знизити ризик розвитку деменції. Результати дослідження показують, що одне просте заняття дасть змогу знизити ризик розвитку деменції на 19%.

Також Фокус писав про те, що важлива для нас людина здатна запобігти розвитку деменції. Як свідчать результати, не обов'язково йдеться про шлюб або стосунки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.