"Мертві астронавти". Вимерлі предки людини здійснили несподівану подорож у космос (фото)

Чи мріяли давні родичі людей про польоти в космос? Якщо так, то їхня мрія нещодавно здійснилася.

Двоє вимерлих предків людини здійснили несподівану подорож у космос. Їхні останки полетіли на космічному літаку компанії Virgin Galactic у суборбітальний простір, і таким чином вони стали "мертвими астронавтами", пише IFLScience.

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Кістки двох вимерлих предків людини, а саме померлого майже 2 млн років тому представника виду Australopithecк седіба, і померлого 250 тисяч років тому представника виду Homo naledi, 8 вересня полетіли в космос на борту космічного літака VSS Unity компанії Virgin Galactic у рамках чергового туристичного запуску в суборбітальний простір.

Кістки двох вимерлих предків людини полетіли в космос на борту космічного літака VSS Unity компанії Virgin Galactic Фото:

Якщо бути точніше, то в космосі побували ключиця австралопітека і кістки великого пальця Homo naledi, які зберігалися в невеликому контейнері з вуглецевого волокна. Разом із туристами рештки пращурів людей спершу були виведені за допомогою космоплана VMS Eve на висоту в 15 км, де космоплан VSS Unity зі своїми пасажирами та незвичним вантажем полетів далі в суборбітальний простір, тобто це майже космос.

Австралопітек седіба — реконструкція скелета Фото: Wikipedia

Останки австралопітека седіба були виявлені ще 2008 року в печері Малапа на території відомого об'єкту "Колиска людства" в Південній Африці. Останки Homo naledi були виявлені там же, але в печері "Висхідна зірка". Обидва відкриття зробив Лі Бергер із Вітватерсрандського університету, ПАР.

Зображення скелета Homo naledi Фото: Wikipedia

Саме він передав кістки двох вимерлих видів предків людини астронавту Тімоті Нешу, який полетів разом із ними на борту космоплана від Virgin Galactic. За словами Бергера, те що пращури людини, нехай і у вигляді "мертвих астронавтів" полетіли в космос є визнанням сучасних людей того важливого внеску в технологічний розвиток людини, який вони зробили. Якби ці родичі людини не приручили вогонь і не винайшли важливі знаряддя для праці та полювання, то навряд чи б люди зараз літали в космос, вважає вчений.

Обидва вимерлі види предків сучасних людей посідають важливе місце в генеалогічному дереві людини, але вчені мають дуже мало інформації про них. Вік кісток австралопітека седіба становить 1,98 млн років і цей вид важливий через те, що його представники мали щось середнє між мавпоподібними рисами більш давніх видів і рисами, що з'явилися у роду Homo. Вчені вважають, що ці австралопітеки ходили на двох ногах, але водночас проводили багато часу лазячи по деревах.

Щодо виду Homo naledi, то його представники жили приблизно 250-300 тисяч років тому. Принаймні на це вказує вік виявлених кісток. Науковці вважають, що ці стародавні люди вже знали про похоронні обряди і ховали померлих глибоко в системі печер "Висхідна зірка". Тобто, ці пращури людини, що мають маленький мозок, могли мати розвинений емоційний інтелект і складну культуру.

Реконструкція обличчя Homo naledi Фото: Wikipedia

За словами Бергера, якщо вони були такими чутливими, то можливо ночами вони дивилися на зірки і думали про те, що ж це таке. Найімовірніше, життя вони ніколи не мріяли про те, щоб вирушити в космос, але якщо такі мрії у них були, то через кілька сотень тисяч років вони стали реальністю.

Фокус уже писав про те, що люди і неандертальці взаємодіяли між собою набагато більше, ніж ми вважали раніше. Неандертальці, які зникли приблизно 40 000 років тому, залишили без відповіді питання, що стосуються їхньої взаємодії з ранніми людьми, які вийшли за межі Африки.