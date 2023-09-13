Жарт природи. Чому химерна геологія печери Фінгала має вигляд "глючної відеогри" (фото)

Ця дивовижна морська печера має такий вигляд, ніби дизайнери тисячоліттями намагаються відмалювати текстури у відеогрі, але робота просувається дуже мляво.

Печера Фінгала — це морська печера, розташована на острові Стаффа — безлюдному острові біля західного узбережжя Шотландії. Це диво природи не може похвалитися гігантськими масштабами та віддаленістю, проте сотні туристів щорічно приїжджають сюди, щоб її побачити, пише IFLScience.

То що ж такого в морській печері, яка привертає увагу не тільки допитливих туристів, а й самої королеви Вікторії, а гурт Pink Floyd і зовсім присвятив їй пісню? Вся справа в текстурах — геологія цієї морської печери нагадує "глючну відеогру", яку мляво намагаються намалювати.

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Дослідники зазначають, що пам'ятки цього дивовижного місця були створені вулканічною активністю й завдячують настільки дивовижними текстурами геометрії, закладеній у природі. Річ у тім, що стіни морської печери прикрашають дивовижні шестигранні колони, подібні до тих, що знайдені на Дорозі гігантів у Північній Ірландії.

Дані Шотландського геологічного фонду також свідчать про те, що більшість колон тут справді шестигранні, проте деколи також можна зустріти п'ятигранні та семигранні стовпи. Науковці вважають, що своїм унікальним зовнішнім виглядом печера завдячує вулканічній активності, що сталася 60 мільйонів років тому під час формування Атлантичного океану. Ці напрочуд рівні колони утворилися внаслідок процесів, що відбуваються в потоках лави, які остигають, що називаються стовпчастими тріщинами.

У Фінгаловій печері справи йдуть так само дивно Фото: Shutterstock

За словами групи дослідників із Університету штату Аризона, по суті, вони утворилися, коли величезний потік гарячої рідкої магми осідав. Зовнішній шар почав остигати й темніти. У міру охолодження він стискався, унаслідок чого поверхня магми почала тріскатися. Дослідники зазначають, що подібне розтріскування не завжди створює довільні форми, наприклад, у цьому випадку утворилися ідеальні шестикутники.

Учені зазначають, що подібні форми формуються через те, як саме остигає лава. Процес починається в різних точках, які називаються "центрами": якщо вони розташовані рівномірно, сили, що тягнуться всередину до центрів, зрештою створять форми лави, яка остигне та матиме ідеальну форму шестикутника або близьку до неї.

Зазначимо, що спочатку печера була названа An Uamh Bhin, що в перекладі означає "мелодійна печера". Пізніше її перейменували на честь Фінгала — легендарного воїна, який, як вважається в ірландській міфології, побудував Дорогу гігантів.

Раніше Фокус писав про те, що в найбільшій печері на Землі запросто помістився б 40-поверховий хмарочос.