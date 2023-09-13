Таблетки будуть не потрібні. Ультразвук може впливати на роботу мозку і лікувати психічні хвороби

Вивчивши новий метод точкового впливу ультразвуку на ділянки мозку, вчені дійшли висновку, що цим способом можна лікувати депресію і тривожність.

Ультразвук часто використовують для спостереження за немовлятами в утробі матері або для неінвазивної діагностики стану наших органів. Однак, нове дослідження показує, що цей метод діагностики може відігравати певну і важливу роль у вирішенні проблем психічного здоров'я, пише New Atlas.

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Зазвичай під час застосування УЗД лікар сканує живіт вагітної жінки, візуалізуючи дитину, яка перебуває в ньому, або ж намагається виявити будь-які пошкодження наших органів. Цей метод діагностики використовують тому, що під час традиційного ультразвукового дослідження звукові хвилі відбиваються від структур усередині нашого тіла, створюючи їхнє зображення, усуваючи необхідність інвазивних втручань до моменту, коли лікарям точніше відомий стан пацієнта.

Однак дослідники, у своїй науковій праці, працювали з іншою формою ультразвуку. Називається низькоінтенсивною транскраніальною ультразвуковою стимуляцією (ТУС), вона не просто робить знімки. Замість цього вона впливає на певні ділянки мозку, впливаючи на те, як його нейрони спілкуються один з одним.

Група фахівців із Плімутського університету вирішила перевірити, на що здатен цей вид ультразвуку. У роботі взяли участь 24 здорові дорослі людини, яким за допомогою методу ТУС впливали на певні ділянки мозку, зокрема, на хімічну речовину гамма-аміномасляну кислоту (ГАМК). Ця хімічна речовина діє як своєрідне гальмо для наших нейронів, знижуючи їхню активність. Вона відіграє важливу роль у тому, як ми справляємося з такими почуттями, як стрес або тривога.

Ці 24 людини пройшли три сеанси ТУС, під час яких використовували метод, званий тета-сплеск ТУС. При цій методиці випромінюються короткі звукові сплески, що імітують природні ритми мозку. Після кожного сеансу проводилася магнітно-резонансна томографія, щоб виявити зміни в мозку.

Науковці з'ясували, що під час впливу ТУС на глибоку частину мозку, пов'язану з емоціями і пам'яттю, відзначається зниження рівня речовини ГАМК. Ця зміна тривала до години, і ця область також краще взаємодіяла з іншими частинами мозку.

Однак інша область, пов'язана з емоціями і прийняттям рішень, показала зовсім іншу реакцію. Хоча рівень ГАМК не знизився, ця область стала краще взаємодіяти з іншими частинами мозку.

Це дослідження і його незвичайні висновки дозволяють припустити, що ТУС може вносити тимчасові зміни в наш мозок, і це важливе відкриття в галузі лікування хвороб, що вражають наш мозок. Можливо, в майбутньому, у нас з'явиться неінвазивний спосіб лікування таких станів, як депресія або тривожність. Ельза Фурагнан, керівник дослідження, зазначила, що ліки від цих станів впливають на весь мозок. Але завдяки інформації, отриманій під час цього дослідження, є надія використовувати ультразвук для більш точного лікування, спрямованого тільки на проблемні ділянки мозку, тим самим оминаючи потенційні побічні ефекти, які часто спричиняються наявними методами лікування.

Група фахівців із Плімута вже працює над вивченням того, як ультразвук може вплинути на систему винагороди нашого мозку, яка відіграє роль у тому, як ми реагуємо на приємні відчуття. Хоча вченим ще багато чого належить зрозуміти, керуючись отриманими даними, цей ультразвуковий метод дає змогу з надією поглянути на можливі нові й комфортніші для пацієнтів методи лікування психічних розладів.

Раніше Фокус писав про те, що за допомогою УЗД збираються лікувати хворобу Паркінсона. Згідно з новим дослідженням у пацієнтів з хворобою Паркінсона значно зменшився тремор, покращилася рухливість та інші фізичні симптоми після проведення мінімально інвазивної процедури з використанням сфокусованого ультразвуку.

Також Фокус писав про маловивчений і часто непомітний синдром депресії. Якщо людина в депресії, то найчастіше вона має почуватися сумною або пригніченою, але це не єдині симптоми цієї хвороби.

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