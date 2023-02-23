Новий спосіб використання апарату УЗД. Вчені намагаються лікувати хворобу Паркінсона ультразвуком

Згідно з новим дослідженням у пацієнтів із хворобою Паркінсона значно зменшився тремор, покращилася рухливість та інші фізичні симптоми після проведення мінімально інвазивної процедури з використанням сфокусованого ультразвуку.

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Клінічне випробування проводилося дослідниками з Медичної школи Університету Меріленда і охоплювало 94 пацієнти з хворобою Паркінсона, яким випадковим чином було призначено пройти сфокусоване ультразвукове дослідження для впливу на цільову ділянку на одній стороні мозку або провести фіктивну процедуру. Майже 70 відсотків пацієнтів у групі лікування були визнані успішними після трьох місяців спостереження, порівняно з 32 відсотками в контрольній групі, у яких була неактивна процедура без фокусованого ультразвуку.

У двох третин тих, хто спочатку відповів на лікування сфокусованим ультразвуком, тривала успішна відповідь на лікування через рік, пише News Medical.

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Ці результати є дуже багатообіцяючими і тепер лікарі пропонують пацієнтам із хворобою Паркінсона нову форму терапії для лікування їхніх симптомів. У цьому способі немає хірургічних маніпуляцій, що означає відсутність ризику серйозної інфекції або крововиливу в мозок.

Близько мільйона американців страждають на хворобу Паркінсона, нейродегенеративне захворювання, яке вражає клітини або нейрони головного мозку в певній ділянці мозку, що виробляє дофамін. Симптоми включають тремтіння, скутість і труднощі з балансом і координацією. Інші методи лікування хвороби Паркінсона включають ліки і глибоку стимуляцію мозку (DBS) за допомогою хірургічно імплантованих електродів. Ліки можуть спричиняти мимовільні безладні рухи, звані дискінезією, оскільки дози збільшуються для контролю симптомів. Зазвичай пропонований, коли ліки не допомагають, DBS включає операцію на головному мозку, під час якої електроди вставляють через два невеликі отвори в черепі. Процедура пов'язана з невеликим ризиком серйозних побічних ефектів, включно з крововиливом у мозок та інфекцією.

"Наше дослідження допоможе лікарям і пацієнтам ухвалити обґрунтоване рішення під час розгляду цього нового методу лікування, щоб допомогти краще справлятися із симптомами, — сказав співавтор дослідження Пол Фішман, доктор медичних наук, професор неврології в УМСОМ і невролог в УГМК. — Але для пацієнтів важливо розуміти, що жоден із доступних нині методів лікування не вилікує хворобу Паркінсона до кінця".

Фокусоване ультразвукове дослідження — це безопераційна процедура, що виконується без анестезії або стаціонарного перебування в лікарні. Пацієнти, які залишаються в повній свідомості, лежать у магнітно-резонансному томографі (МРТ) у шоломі з датчиком. Ультразвукова енергія спрямовується через череп у бліду кулю, структуру глибоко в мозку, яка допомагає контролювати регулярні довільні рухи.

Зображення МРТ надають лікарям карту температури оброблюваної області в режимі реального часу, щоб точно визначити мету і застосувати досить високу температуру для її опромінення. Під час процедури пацієнт перебуває у свідомості і забезпечує зворотний зв'язок, що дає змогу лікарям відстежувати безпосередні ефекти опромінення тканин і за необхідності вносити корективи.

"Фокусований ультразвук схвалений тільки для лікування одного боку мозку в пацієнтів із хворобою Паркінсона, тому наразі він може бути більш придатним для пацієнтів із симптомами переважно на одному боці", — сказав співавтор дослідження Вібхор Крішна, доктор медичних наук, професор нейрохірургії в Університеті Північної Кароліни, Чапел-Хілл.

Пацієнтам, які брали участь у дослідженні, з хворобою Паркінсона середнього ступеня тяжкості, які погано реагували на ліки, був проведений один сеанс сфокусованого ультразвуку на тій стороні їхнього мозку, яка контролювала той бік їхнього тіла, де симптоми були більш серйозними. Дослідження було розроблено як перехресне випробування, в якому 25 пацієнтам у контрольній групі було запропоновано активне лікування через три місяці після імітації процедури; 20 із 25 вибрали лікування сфокусованим ультразвуком і отримали ті ж самі переваги, що й група початкового лікування.

В учасників групи лікування було негайне поліпшення щонайменше на три бали за стандартною оцінкою — вимірювання тремору, здатності ходити і ригідності ніг і рук — порівняно з поліпшенням на 0,3 бала в контрольній групі. Вони також відчули полегшення від побічних ефектів ліків від хвороби Паркінсона. Їх знову оцінювали через три місяці та через 12 місяців. Пацієнтів продовжуватимуть спостерігати протягом п'яти років, щоб оцінити, як довго триває лікування і прогресування захворювання.

Доктор Айзенберг і його колеги наразі проводять клінічні випробування пристрою на обох сторонах мозку, проводячи сфокусоване ультразвукове лікування за два сеанси з інтервалом у шість місяців. "Досі у нас були багатообіцяючі результати", — сказав доктор Айзенберг.

"Ми перебуваємо на краю прориву в галузі сфокусованого ультразвуку тому, що дослідження, що тривають, оцінюють процедури в різних ділянках мозку, уражених хворобою Паркінсона, таких як субталамічне ядро, яке контролює регуляцію рухів, — сказав Марк Т. Гладвін, доктор медичних наук. — Дослідники також вивчають як сфокусований ультразвук можна використовувати для тимчасового відкриття гематоенцефалічного бар'єру, щоб допомогти експериментальним методам лікування хвороби Паркінсона, таким як імунотерапія, легше проникнути в мозок".

Раніше Фокус писав про ліки від кашлю, які здатні лікувати хворобу Паркінсона. У Великій Британії починається знаменне клінічне випробування третьої фази, під час якого перевіряється, чи можна використовувати звичайні ліки від кашлю для лікування хвороби Паркінсона.