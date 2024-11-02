Учені тестують незвичайний дрон із "нервовою системою": які проблеми він вирішує

За словами вчених, нова технологія працює за принципом нервів в організмі і дає змогу оцінювати стан БПЛА, не перериваючи його місію в небі.

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Фахівці з Університету Саутгемптона (UOS) розробили і тестують безпілотний літальний апарат, оснащений власною "нервовою системою", яка, за їхніми словами, дасть змогу дрону довше працювати в небі. Про це йдеться на офіційному сайті університету.

Як зазначають в UOS, вантажні дрони повинні регулярно зупинятися для ручної перевірки безпеки. Це обмежує їхнє використання і може збільшувати витрати на експлуатацію. Очікується, що нова система, виготовлена з оптичних волокон, знизить частоту, необхідну для приземлення для проведення перевірки.

Система використовує унікальну технологію, звану оптичною спекл-спектроскопією, яка проєктує певні зображення залежно від того, що відчуває "нервова система" оптичного волокна. Отримані картинки їх можна інтерпретувати за допомогою алгоритмів ШІ, щоб оцінити стан дрона.

Провідні дослідники доктор Кріс Холмс і доктор Мартінас Бересн із Дослідницького центру оптоелектроніки зазначили, що оптоволоконна система робить безпілотники ефективнішими, постійно відстежуючи їхній структурний стан, подібно до нервів в організмі.

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"Це свого роду нервова система для дронів. Вона надсилає інформацію в реальному часі за допомогою світла, а не електрики, що дає змогу уникнути проблем, з якими стикаються електронні системи через перешкоди від радіочастот", — пояснив один із провідних дослідників Дослідницького центру оптоелектроніки, що відзначив доктор Кріс Холмс.

Вчений також зазначив, що ця технологія має великий комерційний потенціал. За його словами, розробку збираються комерціалізувати до 2025 року.

Нагадаємо, український стартап Esper Bionics тестує нову систему управління протезом MARS, яка дає змогу керувати безпілотним літальним апаратом.

Також повідомлялося, що українська компанія "Вінницькі бджоли" заявила про завершення міжвідомчих тестів FPV-дрона типу "крило" VB140 Flamingo, створеного для перехоплення російських розвідувальних дронів.