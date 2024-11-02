Ученые тестируют необычный дрон с "нервной системой": какие проблемы он решает

По словам ученых, новая технология работает по принципу нервов в организме и позволяет оценивать состояние БПЛА, не прерывая его миссию в небе.

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Специалисты из Университета Саутгемптона (UOS) разработали и тестируют беспилотный летательный аппарат, оснащенный собственной "нервной системой", которая, по их словам, позволит дрону дольше работать в небе. Об этом говорится на официальном сайте университета.

Как отмечают в UOS, грузовые дроны должны регулярно останавливаться для ручной проверки безопасности. Это ограничивает их использование и может увеличивать расходы на эксплуатацию. Ожидается, что новая система, изготовленная из оптических волокон, снизит частоту, необходимую для приземления для проведения проверки.

Система использует уникальную технологию, называемую оптической спекл-спектроскопией, которая проецирует определенные изображения в зависимости от того, что ощущает "нервная система" оптического волокна. Полученные картинки их можно интерпретировать с помощью алгоритмов ИИ, чтобы оценить состояние дрона.

Ведущие исследователи доктор Крис Холмс и доктор Мартинас Бересн из Исследовательского центра оптоэлектроники отметили, что оптоволоконная система делает беспилотники более эффективными, постоянно отслеживая их структурное состояние, подобно нервам в организме.

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"Это своего рода нервная система для дронов. Она отправляет информацию в реальном времени с помощью света, а не электричества, что позволяет избежать проблем, с которыми сталкиваются электронные системы из-за помех от радиочастот", — объяснил один из ведущих исследователей Исследовательского центра оптоэлектроники отметили доктор Крис Холмс.

Ученый также отметил, что данная технологии имеет большой коммерческий потенциал. ПО его словам, разработку собираются коммерциализировать к 2025 году.

Напомним, украинский стартап Esper Bionics тестирует новую систему управления протезом MARS, которая позволяет управлять беспилотным летательным аппаратом.

Также сообщалось, что украинская компания "Винницкие пчелы" заявила о завершении межведомственных тестов FPV-дрона типа "крыло" VB140 Flamingo, созданного для перехвата российских разведывательных дронов.