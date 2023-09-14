На півдні Болгарії археологи виявили фракійську гробницю часів Одриського царства (фото)

Одриське царство, засноване приблизно в 460 році до н. е. фракійськими племенами, проіснувало до його остаточної анексії Римською імперією в 46 році н. е.

Під час нещодавнього археологічного відкриття команда з Регіонального історичного музею Хасково розкопала фракійську гробницю, прикрашену фресками, що нагадують мистецьку майстерність, знайдену в гробницях Казанлак та Александрово. Ця нещодавно відкрита гробниця датується кінцем 4-го — початком 3-го століття до н. е., проливаючи світло на багате історичне полотно Одриського царства, пише Arkeonews.

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Одриське царство, засноване приблизно в 460 році до н. е. фракійськими племенами, проіснувало до його остаточної анексії Римською імперією в 46 році н. е. Його територія охоплювала сучасну Болгарію, Північну Грецію, частину Туреччини і південно-східної Румунії.

На жаль, фракійські настінні розписи в самій гробниці з часом зазнали пошкоджень. Те, що залишилося від цих них, виявили серед залишків розкопок мисливців за скарбами поблизу села Текето. Попри стан фресок, сама гробниця дуже вразила археологів.

Неподалік міста Хасково ландшафт всіяний безліччю курганів, які, цілком ймовірно, приховують численні гробниці. Змагання з мисливцями за скарбами, що тривають у цьому регіоні, значно схиляють шальки терезів на бік археологів.

Науковці виявили набедреник, який складається з невеликих пластин, що надійно кріпилися до шкіряного чи тканинного одягу Фото: BNT

Доцент, доктор Георгій Негрізов, археолог, запропонував погляд на вцілілі елементи фрески. Він пояснив: "Тут ми маємо лише верхній шар, найтонший, ліпнину. Вона зроблена з дуже тонкого розчину штукатурки з мармуровою крихтою, яку зазвичай використовують для досягнення такої вишуканості. Кольорове оздоблення в цьому випадку має глибокі червоно-помаранчеві відтінки, а також відтінок зеленого, як видно на смузі". Примітно, що деякі з цих кольорових фрагментів разюче відповідають декоративному фризу, що оточує фрески в Александрівській гробниці.

Ці знахідки, попри труднощі, пов'язані зі станом гробниці, обіцяють дати неоціненну інформацію для науки і відкрити нову главу в нашому розумінні одриської культури.

Негрізов представив ще одну загадкову знахідку в гробниці: "Цікаво показати вам ситуацію, яка нас теж спантеличує. Тут ми бачимо фрагменти захисного одягу під цією кам'яною брилою. Це набедреник, який складається з невеликих пластин, що надійно кріпилися до шкіряного чи тканинного одягу. Таких пластин ми виявили тут 7-8".

Розміщення цього захисного вбрання між двома каменями залишається загадкою, над розгадкою якої активно працюють археологи.

Відкриття цієї гробниці офіційно оголосила команда під керівництвом доцента Георгія Негрізова з Національного археологічного інституту з музеєм при Болгарській академії наук 25 квітня цього року.

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