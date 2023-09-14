Зберігав таємницю кулі 60 років. Агент Секретної служби розповів, що не так із вбивством Кеннеді

Майже 60 років потому агент секретної служби Пол Лендіс виступив з новими свідченнями.

Колишній агент секретної служби Пол Лендіс, який був свідком трагічного вбивства президента Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року, нещодавно, через майже шість десятиліть після фатальної події, висловив скептицизм щодо давньої теорії "єдиної кулі", яку в народі називають теорією "чарівної кулі", пише IFLScience.

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Пол Лендіс, який знаходився на підніжці автомобіля, що їхав за президентом, спочатку повідомив, що чув два постріли. Однак тепер він стверджує, що чув залп пострілів, що суперечить його початковим свідченням. Ця розбіжність є частиною ширшої зміни наративу.

У нещодавньому інтерв'ю New York Times Лендіс розкрив незвичайний аспект подій, що відбулися в Меморіальній лікарні Паркленда незабаром після вбивства. Він розповів, що бачив дві частини кулі: одну він залишив без змін, а інша застрягла у шкіряному сидінні автомобіля, розташованому безпосередньо за місцем президента Кеннеді.

Лендіс стверджує, що спочатку він мав намір здати останню кулю начальству. Однак під час перебування в лікарні він стверджує, що непомітно поклав кулю на каталку президента, фактично зберігаючи доказ поруч із покійним лідером.

Фотографія 22 листопада 1963 року

Цікаво, що кулю дійсно знайшли на території лікарні, але на ношах губернатора Джона Б. Коннеллі-молодшого, який також отримав вогнепальне поранення, коли їхав в одній машині з президентом Кеннеді.

Комісія Уоррена, якій доручили розслідувати вбивство, згодом дійшла висновку, що зроблено три постріли: один — так звана "єдина куля" — пройшла через шию Кеннеді, а потім влучила в Коннеллі; інша куля влучила в голову Кеннеді, спричинивши його смерть; третя куля не влучила, але, можливо, зачепила бордюр і відлетіла осколком, який поранив цивільного, що перебував поруч.

Комісія припустила, що куля, знайдена на ношах Коннеллі, вийшла з тіла губернатора під час його лікування в лікарні, що і пояснює її місцезнаходження. Однак Лендіс пропонує альтернативний сценарій, згідно з яким ноші могли випадково опинитися поруч, і куля потрапила з автомобіля Кеннеді на ноші Коннеллі. Ба більше, Лендіс припускає, що куля, яку він виявив в автомобілі, поверхнево пробила спину Кеннеді, перш ніж вилетіла з неї.

Теорія "єдиної кулі" вже давно зустрічає скептицизм, причому не лише з боку тих, хто відстоює думку про існування другого стрільця. Нещодавні розкриття Лендіса відродили інтерес до цієї суперечки.

Центральним питанням скептицизму є збереження цілісності кулі, яку приписують гвинтівці Лі Харві Освальда, попри її ймовірну траєкторію проходження через Кеннеді та Коннеллі. Згідно з повідомленнями, ця куля зазнала лише незначної втрати ваги.

Твердження Лендіса про те, що кулю перемістили, може підживлювати теорії змови, особливо ті, що припускають наявність другого стрільця. Висновок Комісії Уоррена про те, що "одна куля" завдала поранень і Кеннеді, і Коннелі, ґрунтується на припущенні про час, необхідний Освальду для перезаряджання гвинтівки. Проте, фотодокази показують, що Коннеллі відреагував на постріл лише через кілька секунд після першої реакції Кеннеді, і ця розбіжність спантеличила Комісію.

Небажання Лендіса розголошувати цю інформацію пов'язане з його особистим потрясінням після вбивства, яке характеризувалося посттравматичним стресовим розладом і небажанням обговорювати інцидент.

Крім того, у 2014 році колега-агент секретної служби, який був присутній під час замаху, намагався відрадити Лендіса від того, щоб він з'явився з повинною. Лендіс, який раніше був непохитним у своїй вірі в те, що стріляв один, тепер має сумніви.

"На мою думку, існують серйозні невідповідності в його різних заявах/розповідях", — зауважив агент Клінт Хілл, який мужньо заліз на машину Кеннеді у відчайдушній спробі врятувати його. Він висловив сумніви щодо достовірності розповіді Лендіса, виділивши часовий розрив у 60 років між подіями і нинішніми викриттями.

Варто зазначити, що переглянута розповідь Лендіса не передбачає участі другого стрільця. Натомість вона може вказувати на можливість того, що куля, яка нібито "не влучила", потрапила всередину автомобіля. Крім того, розповідь Лендіса стикається зі скептицизмом з боку інших свідків, присутніх на місці події, що ще більше ускладнює вічну загадку вбивства президента Кеннеді.

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