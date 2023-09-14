Людини-велетня ніколи не існувало і не існуватиме: науковці пояснили чому

Люди-гіганти можуть здаватися переконливим наративом у певних колах прихильників теорії змови, але фундаментальний науковий принцип, закон квадрата-куба, однозначно спростовує можливість їхнього існування.

В епоху, коли теорії змови стрімко поширюються в інтернеті, життєво важливо відрізняти спекулятивну вигадку від емпіричної реальності, пише IFLScience.

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Серед потоку постійного еволюціонування теорій змови, які пронизують інтернет-ландшафт, нерідко можна натрапити на незрозумілі твердження, що збивають з пантелику. Один із таких наративів стверджує, що люди надзвичайної сили, приховані від громадськості, співіснують з нашим видом.

Ці фантастичні твердження припускають, що Ватикан у співпраці з поважним Смітсонівським інститутом володіє знаннями про гігантські людські скелети, що потенційно може перевернути наше розуміння еволюції людини.

Прихильники цієї екстраординарної заяви намагаються підкріпити свої твердження візуальними "доказами", хоча достовірність таких доказів залишається в кращому випадку сумнівною.

"Докази" прихильників змови

На цих зображеннях, які часто характеризуються аматорськими маніпуляціями з фотошопом, зображені мініатюрні особини, зіставлені з колосальними купами скелетних решток.

Маніпуляції з фотошопом розкрито

Вражає те, що постійно повторюваною темою є повідомлення, датовані кількома роками, про нібито знахідку гігантського 24-метрового людського скелета в Індії.

Ще одні "докази" існування велетнів серед людей

Однак до цих тверджень необхідно підходити з обережністю. Коротке розслідування показує, що зображення є не лише абсурдними, але й історично сумнівними. Побіжний зворотний пошук у Google показує їхнє походження: 2002 рік, коли їх створили в межах конкурсу, учасники якого мали сфабрикувати фіктивні археологічні знахідки за допомогою фотошопу.

Попри їхню очевидну неправдоподібність сьогодні, ці зображення могли щиро спантеличити аудиторію на початку 2000-х років.

А проте давайте коротко розглянемо цю ідею, хоча б заради аргументу. Припущення про 24-метровий зріст людини є фундаментально хибним через закон квадрата-куба, науковий принцип, що регулює взаємозв'язок між розміром, об'ємом і площею поверхні.

Зі збільшенням розмірів об'єкта його об'єм збільшується швидше, ніж площа поверхні. Інакше кажучи, площа поверхні зростає пропорційно квадрату розміру об'єкта, тоді як об'єм збільшується пропорційно кубу його розміру.

Уявіть собі, наприклад, людину, що стоїть на висоті 18 метрів, яка в десять разів менша за звичайну людину зростом 1,8 метра. Дивовижно, але тіло цієї колосальної особини повинно було б підтримувати об'єм, у сто разів більший за об'єм тіла людини середнього розміру.

Хоча кубічний дюйм кістки має неймовірну несучу здатність — 8600 кілограмів, обмеження, що накладаються законом квадрата-куба, стають очевидними під час збільшення масштабу до таких надзвичайних розмірів.

У випадку 18-метрового гіганта, його скелетна структура повинна була б витримати величезну масу, що перевищує 250 047 кілограмів, якщо припустити, що середня вага людини становить 63 кілограми.

По суті, закон квадрата-куба диктує, що якби людина досягла колосального зросту, про який говорять конспірологи, то величезний тягар власної маси тіла прискорив би розпад її кісток на порох задовго до того, як виникла б потреба у втручанні Ватикану в приховування такого явища. Неправдоподібність людей-велетнів, продиктована невблаганними законами фізики, рішуче заперечує правдивість цієї конкретної теорії змови.

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