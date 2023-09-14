Проникає в кожну домівку і вбиває мільйони. Учені розкрили масштаби свинцевого забруднення

Провівши нове масштабне дослідження, вчені дізналися про воістину жахливі масштаби забруднення води свинцем і смертельні наслідки цього для людства.

Багато хто з нас чув про отруєння свинцем, особливо коли йдеться про старі водопровідні труби або деякі фарби в старих будівлях. Але нове дослідження показало, що небезпека свинцю може бути більш значною, ніж ми думали раніше, пише ScienceAlert.

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Згідно з новим дослідженням, вплив свинцю може бути причиною понад п'яти мільйонів смертей на рік — це число можна порівняти з наслідками серйозного забруднення повітря. І це стосується не тільки дорослих. У країнах, що розвиваються, діти, які зазнають впливу свинцю, втрачають у середньому близько шести балів IQ кожен. Це може здаватися незначними цифрами, але в довгостроковій перспективі становить серйозну загрозу розвитку і стабільності багатьох регіонів.

Свинець довгий час використовували в бензині, поки ми не усвідомили його шкідливий вплив на здоров'я, особливо його зв'язок із серцево-судинними захворюваннями і вплив на мозок маленьких дітей, що розвивається. Тому етилований бензин був заборонений у всьому світі. Однак це не означає, що ми захистили себе і своїх дітей від впливу свинцю. Люди, як і раніше, можуть контактувати з цією шкідливою речовиною через їжу, ґрунт, деякі каструлі та сковорідки, добрива, косметику, батарейки тощо.

Пара дослідників вирішила глибше вивчити це питання. Їхнє дослідження виявилося принципово новим і відкрило науковому світу важливу інформацію. Коли вони вивчили отримані дані, навіть вони були приголомшені цифрами. Згідно з результатами дослідження, у 2019 році близько 5,5 млн. дорослих могли померти від серцево-судинних захворювань, викликаних впливом свинцю. При цьому 90% із них перебували в країнах із низьким рівнем доходу. Якщо їхня модель правильна, то це означає, що вплив свинцю може бути більш значущим фактором розвитку серцево-судинних захворювань, ніж навіть паління або високий рівень холестерину.

Дослідження не обмежилося лише серцево-судинними захворюваннями у дорослих. У дослідженні також наводиться статистика, що стосується дітей. Лише у 2019 р. у всьому світі діти віком до п'яти років у сукупності втратили 765 млн. балів IQ через вплив свинцю. І переважна більшість цих випадків припадає на країни, що розвиваються.

Що стосується економічних витрат, за даними дослідження, у 2019 році вони становили 6 трлн. доларів США, що становить близько 7% від усього світового економічного доходу за цей рік.

Звідки ж узялися ці лякаючі цифри? Для отримання результатів дослідники використовували дані про рівень свинцю в крові в 183 країнах. На відміну від попередніх досліджень, у яких основна увага приділялася тому, як свинець підвищує артеріальний тиск, у даному дослідженні розглядалися інші потенційні проблеми з серцем, спричинені свинцем. Такий ширший погляд на проблему може пояснити, чому отримані результати значно перевищують попередні.

Зрозуміло, як і у випадку з будь-яким новаторським дослідженням, є і скептики. Експерт із забруднення повітря і здоров'я населення з Великої Британії Рой Гаррісон зазначив, що, незважаючи на інтригуючий характер дослідження, у ньому є свої невизначеності. Наприклад, застосування даних, отриманих у США, до всієї земної кулі може бути не зовсім коректним. Крім того, у багатьох випадках дослідники використовували розрахункові дані, а не реальні аналізи крові.

Однак Річард Фуллер із неурядової організації Pure Earth зазначив, що під час проведення реальних аналізів крові в країнах, що розвиваються, часто виявляють вищий рівень свинцю, ніж передбачалося в цьому дослідженні. Він підкреслив роль предметів повсякденного вжитку в отруєнні свинцем, особливо в бідних країнах. У звіті Pure Earth показано, що такі предмети, як металеві каструлі, керамічний посуд, фарба і навіть іграшки, мають високий рівень забруднення свинцем.

Отруєння свинцем, як показало це дослідження, може бути більш актуальною проблемою глобальної охорони здоров'я, ніж ми думали. Хоча для підтвердження цих результатів, безумовно, необхідні додаткові дослідження, вони нагадують про те, як важливо усвідомлювати, на що ми наражаємося і який вплив це може мати на наше здоров'я і майбутні покоління.

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