"Це повна нісенітниця": вчені відреагували на презентацію трупів інопланетян у Конгресі Мексики (фото)

Дослідники піддали критиці твердження про те, що два незвичайні тіла якихось істот є трупами інопланетян.

12 вересня в Конгресі Мексики відбулися слухання, подібні до тих, які раніше були проведені в Конгресі США, щодо випадків появи НЛО. Під час цих слухань депутатам було показано два тіла, як стверджується, нелюдських істот. Але вчені вважають, що це чергова містифікація і ніщо не вказує на те, що ці істоти є інопланетянами, пише Live Science.

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Тіла двох дивних істот зростом в 1 метр у закритих коробках, схожих на скляні труни, представили Конгресу Мексики журналіст і уфолог Хайме Мауссан та його команда. Істоти мають дуже худі тіла, сіру шкіру, великі голови та три пальці на руках і ногах.

Учені вважають, що це чергова містифікація і ніщо не вказує на те, що ці істоти є інопланетянами Фото: Live Science

Мауссан заявив, що це скам'янілі рештки нелюдських істот, які були виявлені в Перу і радіовуглецевий аналіз показує, що їм 1000 років. За словами уфолога, те що це не люди показав аналіз ДНК. Також він тиснув, що всередині тіл знаходяться "яйця", які можна використовувати для розмноження.

Водночас, спілкуючись із журналістами видання Live Science, Мауссан заявив, що він ніколи не говорив про те, що скам'янілі рештки належать саме інопланетянам. Просто в нього є докази, що це точно не людські істоти й усередині в них знаходяться імпланти, виготовлені з осмію та кадмію, що може вказувати на позаземне походження, адже такі технології не були відомі 1000 років тому.

Тіла двох дивних істот зростом в 1 метр у закритих коробках, схожих на скляні труни, представили Конгресу Мексики журналіст і уфолог Хайме Мауссан і його команда Фото: Live Science

"Я вважають, що це повна нісенітниця. Те, що цьому уфологу дали час для виступу в Конгресі, є відображенням антинаукових настроїв, які переважають сьогодні в нашій країні", — каже Рафаель Божаліл-Парра з Національного автономного університету Мексики.

Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що саме в цьому університеті проводили дослідження незвичайних істот. Але Божаліл-Парра заявив, що жодних аналізів ДНК тут не проводили.

За словами Девіда Андерсона з Редфордського університету, США, якби ці трупи належали інопланетянам, то проводити радіовуглецевий аналіз на основі вуглецю-14 для з'ясування їхнього віку було б марно. Річ у тім, що цей ізотоп вуглецю утворюється, коли сонячне випромінювання потрапляє у верхні шари атмосфери Землі. Тобто, щоб провести аналіз віку, потрібно знати, з якою швидкістю утворюється цей ізотоп на планеті ймовірних інопланетян.

За словами Ендрю Нельсона із Західного університету в Онтаріо, Канада, те, що це не інопланетяни, можна сказати судячи з їхньої анатомії. Найімовірніше, це людські мумії, які були змінені таким чином, щоб вони були схожі на позаземних істот. Наприклад, ступні ніг і кисті рук, найімовірніше, спеціально деформували, те саме стосується і голови.

Нельсон каже, що хоча Мауссан стверджує, що в нього є всі необхідні дослідження тіл цих істот, наукова спільнота досі не отримала даних, щоб провести експертну оцінку.

"Якщо цим решткам справді 1000 років, і їх було знайдено в Перу, то, можливо, було розграбовано якесь людське поховання", — каже Нельсон.

Джеб Кард з Університету Маямі в Огайо, США, вважає, що зростаюча популярність теорій змови допомагає пояснити, чому відбуваються подібні презентації "інопланетян".

Фокус уже писав про те, що NASA надало перший звіт дослідження випадків появи НЛО і вчені розповіли про те, чи пов'язані вони з позаземними цивілізаціями.