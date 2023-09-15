Зіткнулись зі смертю й вижили. Гемінґвей з дружиною пережили авіакатастрофи з різницею в один день

Письменник описав це жахливе випробування в листі, який продали на аукціоні за 237 055 доларів.

У 1954 році в житті відомого письменника Ернеста Гемінґвея сталася досить прикра подія, коли він перебував у повітрі над ландшафтами Уганди, пише Smithsonian Magazine.

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На той момент Гемінґвей, якому було близько 50 років, винайняв невеликий літак разом зі своєю четвертою дружиною, Мері Велш, з єдиною метою — здійснити мальовничу екскурсію. Їхню подорож у повітрі перервало, коли літак ненавмисно зачепив телеграфний дріт, що призвело до стрімкого падіння на небезпечні береги Нілу. Застрягши в дикій місцевості, трійця була змушена провести ніч просто неба, єдиною розрадою для них стали обмежені запаси пива та віскі.

На світанку їхнє становище змінилося на краще, коли туристичне судно помітило їх і допомогло перевезти до найближчого населеного пункту. Там вони сіли на інший літак, який мав безпечно вивезти їх з Уганди.

Невдовзі після зльоту цей літак спалахнув полум'ям. Пілот швидко розбив ілюмінатор і зумів витягти Мері Велш, хоч і з великими труднощами. Гемінґвею не залишалося нічого іншого, окрім як самому вибити скло головою. Як наслідок, він отримав сильний струс мозку і перелом черепа.

Нещодавно увагу привернув лист, написаний Гемінґвеєм. Він проливає світло на ці надзвичайні нещасні випадки. Його продали за 237 055 доларів США. Цей документ відродив цікавість до двох жахливих інцидентів, які пережив Гемінґвей, а також пропонує гостре розуміння травм, які, попри його безтурботне ставлення до них, кинуть довгу тінь на решту його життя.

Через кілька місяців після авіакатастрофи Гемінґвей, перебуваючи на лікуванні у Венеції, написав чотиристорінкове послання до свого адвоката Альфреда Райса. У цьому листуванні письменник заглибився в різні особисті та фінансові проблеми, перш ніж розповісти про авіакатастрофи, що сталися.

Він пояснював: "Не міг писати листи через те, що моя права рука обгоріла до кісток, і її зводило судомою (все ще трохи зводить, але опіки в порядку)". Хоча його обпечені кінцівки загоювалися, письменник згадував про постійні внутрішні травми: "Проблема всередині, де у мене розірвана права нирка, пошкоджена печінка і селезінка. Я почуваюсь слабким від великої внутрішньої кровотечі. Я був хорошим хлопчиком і намагався відпочивати".

Крім того, він повідомив про травми, які отримала його дружина Мері. "У Мері був великий шок, її пам'ять ще не дуже чітка, і їй знадобиться чимало часу, щоб прийти до тями", — сказав він.

Нещаслива екскурсія була організована як різдвяний подарунок для Мері Велш. Подружжя винайняло скромний літак з метою відвідати водоспад Мерчісон, місце, яке називають "одним із найбільш важкодоступних місць в Уганді, де панують крокодили, слони, буйволи, леви та інша велика дичина, і одним із найкрасивіших".

У наступні роки наслідки травм голови Гемінґвея почали даватися взнаки. Як стверджував психіатр Ендрю Фара під час лекції 2017 року, Гемінґвей пережив "щонайменше дев'ять серйозних струсів мозку протягом свого життя".

Гемінґвей, ймовірно, боровся з постконтузійними синдромами, подібними до тих, що уражають сучасних футболістів. Дослідник зауважив: "Саме після другої авіакатастрофи його когнітивні здібності почали слабшати. Його пам'ять погіршилася, і він страждав від постійних головних болів".

Попри тривалі наслідки цих аварій, листування Гемінґвея одразу після них випромінювало несподіване відчуття оптимізму. Завершуючи свого листа, він писав: "У нас все гаразд". Письменник підписався з притаманною йому лаконічністю і теплотою: "З найкращими побажаннями… Ерні".

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