Не весь місячний реголіт підходить для облаштування життя на Місяці: що кажуть учені (фото)

Згідно з дослідженням, для будівництва майбутніх баз на Місяці потрібно використовувати тільки певні типи місцевого ґрунту.

Плани з освоєння Місяця різними космічними агентствам світу передбачають будівництво баз у районі південного полярного регіону супутника Землі. У всіх випадках плани будівництва таких об'єктів на поверхні Місяця вимагають використання місцевих ресурсів, зокрема й для створення інфраструктури. Тобто місячний реголіт можна використовувати як будівельний матеріал. Але не весь місячний реголіт добре підходить для цього. Важливо розуміти з чого будувати і на якій поверхні, вважає американський геолог Кевін Кеннон, який представив свою статтю у виданні Planetary and Space Science, пише Universe Today.

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Вчений запропонував схему класифікації місячного реголіту, що допоможе будувати бази та інші об'єкти на Місяці залежно від типу ґрунту та його місця розташування. Протягом багатьох років NASA та інші космічні агентства досліджували, як місячний реголіт можна використовувати як сировину для 3D-принтерів, за допомогою яких можна створити будови на Місяці. Завдяки аналізу місячного ґрунту вчені багато чого дізналися про його склад. Зокрема, виявилося, що склад змінюється залежно від місця розташування реголіту.

За словами Кеннона, як і на Землі, на Місяці важливо розуміти, з чого будувати і де будувати, щоб конструкції були міцними і довговічними. Але схема класифікації земного ґрунту не підходить для роботи з місячним реголітом через відмінності в структурі.

Згідно з дослідженням, для будівництва майбутніх баз на Місяці потрібно використовувати тільки певні типи місцевого ґрунту Фото: NASA

Крім того, існують механізми формування ґрунту, які відрізняються на Місяці від земних. Якщо ґрунт на Землі виникає внаслідок водної та вітряної ерозії, то місячний реголіт був створений унаслідок поєднання вулканічної активності та довгої історії ударів астероїдів і метеоритів. У результаті поверхня Місяця вкрита товстим шаром уламків гірських порід, скляних кульок (ударних і вулканічних), мінералів, які містять алюміній (плагіоклазу), і аглютинату — пірокластичної магматичної породи.

Для створення своєї схеми класифікації Кеннон використовував дані досліджень зразків реголіту, доставлені на Землю астронавтами програми "Аполлон". Щоб визначити, які типи ґрунту підходять для будівництва на Місяці, вчений враховував дві ключові характеристики місячного реголіту: вміст заліза і розмір зерен. Місячний реголіт складається з елементарного кисню, кремнію, заліза, кальцію, алюмінію, магнію та інших елементів. А розміри зерен зазвичай варіюються від 0,04 до 0,8 мм.

Учений запропонував схему класифікації місячного реголіту, що допоможе будувати бази та інші об'єкти на Місяці залежно від типу ґрунту та його місця розташування Фото: NASA

Отримана схема класифікації передбачає вимірювання хімічного складу ґрунту та середнього розміру часток. Ці два показники дають дев'ять різних класів ґрунту. Автор дослідження пропонує, що місяцеходи й астронавти на Місяці зможуть проводити вивчення місячного реголіту на місці, щоб визначити найбільш придатні ділянки для використання в будівельних цілях.

"Деякі типи місячного реголіту краще плавитимуться, танутимуть за нижчих температур і матимуть більш рівномірний розподіл розмірів зерен, що забезпечить кращу сировину для будівництва", — каже Кеннон.

Фокус уже писав про те, чому так складно досліджувати Місяць і чому не всі космічні апарати можуть успішно приземлитися на його поверхні.