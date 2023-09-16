Небезпечно для здоров'я. Чому не слід використовувати сковорідки зі сколами та подряпинами

Лікар попереджає, що подібне кухонне начиння може завдати непоправної шкоди здоров'ю — виділяє тисячі шкідливих частинок.

Тривалий час дослідники попереджають, що використовувати сковорідки та каструлі з антипригарним покриттям, на яких уже утворилися подряпини або відколи, може бути небезпечно для здоров'я людини. Річ у тім, що нешкідливі, на перший погляд, ушкодження можуть завдати істотної шкоди, пише Daily Mail.

За словами докторки Пунам Десаї, яка практикує в Нью-Йорку, небезпека використання подряпаних сковорідок полягає в тому, що вони можуть виділяти мікропластик. Фактично через ці крихітні подряпини можуть виділятися мільйони мікрочастинок, які потрапляють у нашу їжу, а потім і організм.

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Дослідники зазначають, що деякі мікропластики містять пер- і поліфторовані речовини (ПФАС), також відомі як форе-хімікати. Вони являють собою прилиплі та термостійкі частинки, які використовують для виготовлення мільйонів кухонного приладдя.

Останніми роками вчені пов'язують ці хімікати з різними проблемами зі здоров'ям, зокрема з кількома видами раку, аутизмом і безпліддям. Наприклад, попереднє дослідження показало, що лише одна подряпина на поверхні каструлі або сковороди може призвести до потрапляння мільйонів мікропластику в їжу.

Під час дослідження вчені використовували світлові хвилі для вимірювання мікроскопічних частинок і виявили, що всього одна 5-сантиметрова подряпина на тефлоновій сковороді виділяє до 2,3 мільйона мікропластику.

За словами докторки Десаї, вона також радить уникати використання сковорідок з керамічним покриттям, оскільки під ним знаходиться шар алюмінію, який також може потрапляти в нашу їжу. Зазначимо, що повністю керамічні пательні, як правило, вважаються безпечною альтернативою пательням з антипригарним покриттям, бо вони не містять ПФАС і металів. Водночас посуд із керамічним покриттям, як правило, виготовляють з алюмінію, а тому його частинки можуть потрапляти в нашу їжу.

Основна проблема полягає в тому, що ПФАС потрапляють у наш організм, зокрема через їжу, яку ми споживаємо, і залишаються в ньому протягом тривалого періоду часу. За словами Десаї, поступово ці хімікати будуть виводитися з організму із сечею, однак це відбувається вкрай повільно. Саме тому ці хімікати також називають "вічними хімікатами", оскільки вони надзвичайно довго розкладаються в організмі — близько 10 років — і ніколи не руйнуються в навколишньому середовищі.

Раніше Фокус писав про те, що "екологічний" паперовий посуд також небезпечний для планети, як і пластик.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.