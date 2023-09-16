Судно, що змінило хід Другої світової: через 81 рік на дні Тихого океану знайдено те саме судно (відео)

Науковці дослідили японський авіаносець, затоплений 1942 року — уламки флагмана японського військово-морського флоту вдалося побачити вперше.

Під час Другої світової війни авіаносець Імператорського флоту Японії "Акагі" вважався флагманом. Його бомбардування і подальше затоплення американськими військами, по суті, зіграли вирішальну роль у переломі ходу війни під час битви Мідуей біля Гавайських островів США, пише IFLScience.

Відтоді минув 81 рік і тепер вчені вважають, що їм нарешті вдалося провести найважливіше занурення в морській археології та світовій історії. Дослідники на борту корабля "Наутілус" здійснили перше успішне глибоководне візуальне занурення, щоб знову побачити на власні очі авіаносець "Акагі". Зазначимо, що це вперше за 81 рік з моменту затоплення, коли вченим вдалося побачити уламки на власні очі.

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Відомо, що уламки флагмана японського військово-морського флоту було виявлено на глибині приблизно 5,5 кілометрів у Національному морському пам'ятнику Папахаханаумокуакеа (PMNM), розташованому трохи більш як за 2 000 кілометрів на північний захід від Перл-Гарбору. Вченим знадобилося майже чотири роки, щоб у 2023 році нарешті спустити на морське дно апарати з дистанційним керуванням — у результаті їм уперше вдалося зняти авіаносець.

Уперше затоплений корабель було виявлено майже чотири роки тому Фото: RV Petrel

Зазначимо, що дослідницька група складалася з археологів Японії та США, в результаті їм вдалося здійснити історичне неінвазивне занурення і задокументувати значуще місце катастрофи, а також вшанувати пам'ять тих, хто загинув по обидва боки цієї битви.

За словами співавтора дослідження, археолога Джеймса Дельгадо, складність вивчення авіаносця "Акагі" полягала в тому, що він був затоплений в одному з найвіддаленіших і найглибших місць Тихого океану. По суті, це місце являє собою одне з найглибших та ізольованих "кладовищ у світі".

Під час занурення камери змогли зафільмувати бойові пошкодження, зокрема частину палуби флагмана Імператорського флоту, що перевернулася догори дном через підвищений вибуховий тиск. За словами Дельгадо, те, що вченим вдалося виявити ці структури, нехай навіть у пошкодженому стані — велика удача.

Зазначимо, що "Акагі" був одним із чотирьох японських авіаносців, які затонули під час чотириденного бою, що згодом став відомим як "Битва Мідвей". Вона спалахнула 4 червня 1942 року, після того, як сили розвідки США перехопили японські повідомлення, які вказували на те, що імперський флот мав намір створити оборонний периметр островів, зокрема й віддаленого атола Мідвей. Відомо, що ця битва забрала життя майже 3 400 моряків і льотчиків.

Раніше Фокус писав про те, що біля Гаваїв знайшли затонулий лінкор "Невада", який пережив Першу світову війну і атаку на Перл-Гарбор.