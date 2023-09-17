Незвичайна галактика. Телескоп Габбл зробив знімок диска, що світиться, у глибокому космосі (фото)

Цей галактичний диск розташований у сузір'ї, яке названо на честь відомого астрономічного приладу 18 століття.

На новій приголомшливій фотографії, яку зробив космічний телескоп Габбл, показано тьмяне сяйво далекої галактики, пише Space.

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На новому знімку показана галактика під назвою NGC 3156, яка розташована в сузір'ї Секстант на відстані в 73 млн світлових років від нас. Вона належить до класу лінзоподібних галактик, а це означає, що NGC 3156 є чимось середнім між спіральною та еліптичною галактикою. У неї є яскравий балдж у центрі (це опуклість із великою концентрацією зірок), але немає чітко виражених спіральних рукавів.

Наразі астрономи вважають, що у лінзоподібних галактик закінчилася більша частина міжзоряної речовини, тож найімовірніше, в них мешкають дуже старі зірки. На зображенні видно, що тьмяні концентричні овали галактичного диска стають яскравішими ближче до ядра галактики, якщо порівнювати з дуже тьмяними краями. Дві нитки темно-червоного міжзоряного пилу прорізали диск галактики, огинаючи її центральний балдж. Також на знімку видно нечисленних сусідів галактики NGC 3156.

Галактика NGC 3156 Фото: NASA

Сузір'я Секстант — це маленьке тьмяне екваторіальне сузір'я, яке назвали на честь астрономічного приладу, що у 18 столітті використовували для вимірювання кутової відстані між двома видимими об'єктами на небі.

Хоча ці прилади найчастіше використовували 300 років тому для навігації, коли їх і було винайдено, науковці вважають, що секстанти існували ще за багато століть до цього, коли їх вигадали арабські вчені. Подібні вимірювальні прилади використовували й набагато раніше — ще в Стародавній Греції.

Звичайно, зараз положення астрономічних об'єктів, таких як галактики і зірки, набагато точніше визначають космічні телескопи, такі як Габбл. За допомогою нового знімка вчені змогли точніше визначити положення галактики NGC 3156, проаналізувати її зоряний склад, отримати більше інформації про кульові зоряні скупчення і про центральну надмасивну чорну діру.

Фокус уже писав про те, що докази повторюваних вибухів на зірці були виявлені в 800-річному документі. Наступного разу такий вибух можна буде спостерігати у 2024 році.

Також Фокус писав про те, яким чином астрономи змогли отримати перші в історії зображення двох величезних чорних дір, одна з яких розташована в центрі нашої галактики. Насправді це знімки не самих чорних дір, а лише навколишньої речовини, на тлі якої їх видно.

Нагадуємо, що за допомогою наземних радіотелескопів астрономи змогли виявити у відомої галактики кільце, що її оточує. Такий рідкісний тип об'єктів називається галактиками з полярними кільцями. Фокус уже писав про те, чим вони є.