Приплив енергії чи зайва вага. Учений назвав 3 прості способи прискорити метаболізм

Через те, як відбувається обмін речовин в організмі людини, залежить те, чи перетвориться споживана їжа на приплив енергії та сил, чи стане причиною появи зайвих кілограмів.

Люди часто звинувачують повільний метаболізм, коли хочуть схуднути. Тому багато компаній виробляють тисячі харчових добавок, за допомогою яких, як стверджується, можна прискорити метаболізм, а значить знизити свою вагу. Нік Фуллер із Сіднейського університету, Австралія, який займається проблемами, пов'язаними із зайвою вагою, вважає, що замість того, щоб вживати харчові добавки, є 3 прості способи, щоб прискорити метаболізм. Про це пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Терміном метаболізм (або обмін речовин) називають хімічні реакції в організмі людини, які підтримують життя. За допомогою метаболізму їжа перетворюється на енергію, яка потрібна для виконання найважливіших функцій організму.

На метаболізм впливає стать, вік, вага і спосіб життя людини, і його швидкість з віком сповільнюється. Це пов'язано з тим, що приблизно до 40 років кількість м'язової маси природним чином зменшується, і співвідношення між кількістю жиру та м'язів збільшується.

М'язова маса визначає швидкість метаболізму в організмі, і якщо її стає менше, то організм починає спалювати менше калорій у стані спокою. Це призводить до зниження швидкості метаболізму.

За словами Ніка Фуллера, є 3 простих способи прискорити метаболізм в організмі людини без використання різних харчових добавок.

Зверніть увагу на свою їжу

За словами вченого, потрібно звернути увагу на вживану їжу, адже вона впливає на кількість енергії, яку організм витрачає на перетравлення та засвоєння їжі, а також на обмін речовин. Цей процес є термічним ефектом їжі, і він має вищий рівень, якщо вживати продукти, багаті на білок, бо організму людини необхідно використовувати більше енергії для розщеплення та перетравлення білків.

За словами вченого, якщо вживати такі продукти, то швидкість метаболізму збільшиться приблизно на 15%. Але це не означає, що потрібно вживати тільки такі продукти харчування.

"Найімовірніше, щоденна їжа має складатися з овочів, багатих на білки продуктів, і все це можна збалансувати невеликою кількістю цільнозернових вуглеводів і корисних жирів для підтримання оптимального здоров'я організму", — каже Фуллер.

Рух — це життя

За словами вченого, регулярна фізична активність збільшить рівень м'язової маси і прискорить метаболізм. Тобто людина спалюватиме більше калорій у стані спокою. Вчений рекомендує виділяти приблизно півгодини часу для фізичних вправ щодня, при цьому варто відвідувати один або два рази на тиждень тренажерний зал.

"Якщо ви хочете схуднути, то потрібно рухатися. Якщо не робити фізичних вправ, то рівень м'язової маси знизиться, і це призведе до уповільнення метаболізму", — каже Фуллер.

Потрібно висипатися

За словами вченого, якщо не людина недосипає, то це може змінити метаболізм в організмі. Зокрема, порушується енергетичний баланс організму. Таким чином посилюється відчуття голоду і людина починає більше їсти.

"Щоб прискорити метаболізм, потрібно щоночі спати щонайменше 7 годин", — каже Фуллер.

Важлива порада від ученого

Вчений дає ще одну рекомендацію для тих, хто намагається схуднути за допомогою харчових добавок.

"Не витрачайте на це гроші. Багато подібних продуктів, як заявляють виробники, прискорюють метаболізм і таким чином зменшується вага. Деякі з таких добавок можуть містити інгредієнти, які прискорюють обмін речовин, але цей ефект є тимчасовим. У довгостроковій перспективі вони не сприяють втраті зайвої ваги", — вважає Фуллер.

За словами вченого, у більшості таких добавок науково не підтверджена їхня ефективність у боротьбі із зайвою вагою.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, як кардамон може змінити боротьбу із зайвою вагою.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.