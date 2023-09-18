Людина з Ла Феррасі: чому її вважають найвідомішим неандертальцем у світі (фото)

Останки Людини з Ла Феррасі, також відомої як Ла Феррасі-1, виявили понад століття тому. Це найповніший череп неандертальця з коли-небудь знайдених.

Череп Людини з Ла Феррасі знайшли в археологічному анклаві в південно-західному регіоні Франції завдяки спільним зусиллям антропологів Луї Капітана та Дені Пейроні в 1909 році, пише IFLScience.

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Окрім надзвичайно добре збереженого черепа, під час розкопок також виявили ще цілу низку фрагментів скелетів неандертальців, що включають рештки щонайменше семи осіб. Середних були як дорослі, так і діти.

Основна теорія стверджує, що ці особи навмисно поховали в Ла Феррасі, що свідчить про соціальну складність неандертальців, яку досі не можна було собі уявити.

Верхній ряд: череп сучасної людини з Південної Африки 19 століття. Посередині: "віртуальна скам'янілість" останнього спільного предка. Внизу: череп неандертальця LF1, знайдений у Ла Феррасі, Франція Фото: Dr Aurélien Mounier/Cambridge University's Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies (LCHES)

Щодо датування зразка, то вчені вважають, що черепу від 59 000 до 45 000 років. Вивчення решток LF1 дало змогу отримати значний обсяг інформації про нього. Це був чоловік, зростом приблизно 171 сантиметр. Його вік на момент смерті становив близько 45 років, що є значним довголіттям, враховуючи коротку тривалість життя неандертальців, яка рідко перевищувала поріг у 40 років. А тому LF1 досяг похилого віку порівняно зі своїми сучасниками.

Попри свій відносно високий зріст, LF1 втілює квінтесенцію неандертальської статури, слугуючи архетипом у колективній уяві вчених, які вивчають цей вид. Його скелетні рештки недвозначно демонструють характерні риси, серед яких яскраво виражений і похилий лоб, а також великий носовий отвір.

Найважливішим є те, що кістки гомілки та стопи LF1 підтверджують двоногий спосіб пересування неандертальців, дзеркальне відображення ходи Homo sapiens. Це відкриття означає кардинальний відхід від колишнього уявлення про неандертальців як про грубих, мавпоподібних істот, висвітлюючи їх у новому світлі як паралельного представника роду Homo.

У Євразії знайдено рештки сотень неандертальців, причому найвизначніші відкриття зосереджені в Німеччині, Італії, Іспанії та Франції. А проте знахідки повних скелетів неандертальців залишаються відносно рідкісним явищем.

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